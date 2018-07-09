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Em São Paulo

Jovem suspeito de matar pai e irmã é linchado por vizinhos

Reynã José de Santana, de 22 anos, foi agredido até a morte; ele é suspeito de ter esfaqueado os dois familiares após uma discussão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jul 2018 às 15:36

Publicado em 09 de Julho de 2018 às 15:36

Um rapaz de 22 anos foi linchado por moradores do bairro Pimentas, em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo Crédito: Google Maps
Um rapaz de 22 anos foi linchado por moradores do bairro Pimentas, em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. Reynã José de Santana teria sido agredido até a morte após vizinhos suspeitarem que o rapaz teria matado o próprio pai, Reginaldo José de Santana, de 53 anos, e a irmã, Ágatha Ferreira Santana, de idade não revelada.
O crime ocorreu por volta das 21 horas de sábado, 7, na Rua Grimaldo Bonfim dos Reis, segundo informações da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP). Quando a Polícia Militar chegou ao local, o corpo de Reynã estava na calçada, perto da casa onde morava. O jovem apresentava ferimentos na cabeça.
Ao entrar na residência do rapaz, os policiais encontraram os corpos do pai e da irmã do suspeito, que apresentavam diversas perfurações. A principal suspeita é de que Reynã teria matado os familiares após uma discussão.
Após o crime, o rapaz teria saído de casa, quando foi atacado por vizinhos. Os corpos serão examinados no Instituto Médico Legal.
A ocorrência foi registrada como homicídio qualificado no 4º Distrito Policial de Guarulhos. Um inquérito policial investigará o crime.

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