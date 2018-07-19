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  • Jovem morto por PM porque fazia barulho será enterrado nesta quinta
Rio de Janeiro

Jovem morto por PM porque fazia barulho será enterrado nesta quinta

Cabo responsável por disparo foi atuado em flagrante e está preso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jul 2018 às 11:13

Publicado em 19 de Julho de 2018 às 11:13

Ryan tinha 16 anos Crédito: Reprodução/Facebook
Está previsto para as 16h desta quinta-feira o enterro do adolescente Ryan teixeira do Nascimento, de 16 anos. O sepultamento ocorrerá no Cemitério de Ricardo de Albuquerque, na Zona Norte do Rio. O velório está marcado para começar às 13h30.
O jovem foi morto a tiro pelo cabo da Polícia Militar Pedro Henrique Machado de Sá, na noite da última terça-feira, quando jogava bola com os amigos no telhado de um posto de saúde na Rua Laranjeiras do Sul, em Magalhães Bastos, na Zona Oeste da capital.
Pedro Henrique foi preso por agentes da Delegacia de Homicídios (DH) da capital alogo após o crime. De acordo com a Polícia Civil, ele "atirou contra as vítimas e outros dois adolescentes por motivo fútil ao se aborrecer com o barulho feito por eles". O PM  que é lotado na 1ª Unidade de Polícia Pacificadora (UPP)  foi autuado em flagrante pelo homicídio de Ryan e por tentar matar os outros jovens, que não se feriram.
A Polícia Civil destacou, ainda, que "foram ouvidas cinco testemunhas que apontaram, em uníssono, Pedro Henrique como autor dos delitos imputados".
PAI QUERIA FAZER JUSTIÇA
Pai de Ryan, Alberto da Silva do Nascimento disse, nesta quarta-feira, enquanto esperava a liberação do corpo do filho no Instituto Médico Legal (IML), que, se pudesse, faria justiça pelo garoto:
 Se eu pudesse fazer justiça, eu faria, mas aí eu estaria do mesmo lado que ele (o PM).
Ryan brincava com mais dois colegas no telhado do posto de saúde quando o policial se irritou com o barulho e atirou. Os dois amigos do rapaz não se feriram. Pedro Henrique confessou à polícia que atirou porque estava incomodado com a algazarra dos jovens.

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