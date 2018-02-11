Jovem morre após ser roubado, agredido e atropelado por assaltantes

Aos 18 anos, David tinha sido aprovado no vestibular de física Crédito: Arquivo Pessoal





"A justiça precisa ser feita. Era um menino muito bom, um anjo que passou pela Terra. Estava saindo do casulo agora para viver e para voar." O desabafo emocionado é de Joice Weber, de 29 anos, irmã de um jovem que não resistiu aos ferimentos após ser roubado, agredido e atropelado por assaltantes na Vila da Penha, Zona Norte do Rio. O crime ocorreu no fim da noite do último dia 31 de janeiro, uma quarta-feira, na Rua Paula Aquiles, quando David Weber Rodrigues, de 18 anos, voltava da casa da namorada. Desde então, de acordo com a família, o rapaz, que sofreu traumatismo craniano, estava internado no Hospital estadual Getúlio Vargas. Ele chegou a passar por cirurgia, mas morreu neste sábado.

Segundo o relato da família, David havia passado aquela tarde na casa da namorada. Por volta das 23h, quando estava a caminho de sua residência  a distância era pequena e ele costumava fazer o trecho a pé  o rapaz foi surpreendido por dois criminosos em uma moto. Assustado, o jovem correu para tentar se proteger, mas acabou sedo alcançado pelos bandidos. Em seguida, contam parentes, os assaltantes agrediram David até que ficasse desacordado e ainda passaram com a moto sobre o jovem desacordado, antes de escaparem.

"Meu irmão teve um traumatismo craniano. Ele estava se recuperando, a cirurgia dele foi um sucesso. Mas o David teve uma parada cardio-respiratória e não resistiu", disse Joice Weber.

O crime aconteceu numa semana com muitas notícias felizes na vida de David. Ele havia sido aprovado no vestibular para curso de física da UFRJ e também para o Centro de Preparação de Oficiais da Reserva do Rio (CPOR), contam os parentes. Além disso, vivia o primeiro amor.

"O sangue do meu irmão clama por justiça. Era um menino muito bom, um anjo que possou pela Terra. Tinha 18 anos, não viveu a vida. Estava saindo agora do casulo para viver e para voar. Como isso pode ser roubado por pessoas tao cruéis? Já não basta roubar, eles precisam matar também?", questionou, emocionada, o irmã do rapaz.

Antes de fugirem, os assaltantes roubaram o celular do jovem  David havia ganhado o aparelho de presente por ter passado de ano  e não pouparam nem um pedaço de bolo que estava numa sacolinha e seria entregue para a mãe de David. Ele havia preparado a iguaria junto com a namorada naquela tarde. Depois da fuga dos bandidos, moradores acionaram uma ambulância para que a vítima, que estava desacordada, fosse levada para o Getúlio Vargas.

Moradores ficaram chocados com o que ocorrera na Rua Paula Aquiles, naquela noite. Eles, segundo a família de David, ficaram solidários e disponibilizaram imagens de câmeras de segurança para que a os parentes da vítima entregasse a polícia civil, para acelerar as investigações. Os parentes contaram que registraram a ocorrência na 27 ª DP (Vicente de Carvalho).

David era o único irmão de Joice. De acordo com ela, a mãe e o padastro estão bastante abalados.