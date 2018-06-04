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Após cirurgia

Jovem morre após ataque de tubarão em praia do Recife

José Ernesto Ferreira da Silva, de 18 anos, chegou a ter a perna esquerda amputada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jun 2018 às 12:28

Publicado em 04 de Junho de 2018 às 12:28

José Ernesto Ferreira da Silva, de 18 anos, morreu em decorrência de um ataque de tubarão Crédito: Reprodução/Facebook
Após ser atacado por um tubarão em uma praia do Recife e passar por uma cirurgia de aproximadamente três horas, o jovem José Ernesto Ferreira da Silva, de 18 anos, morreu na madrugada desta segunda-feira, por volta das 4h.
Ele deu entrada no Hospital da Restauração, na capital de Pernambuco, às 17h50 deste domingo, quando foi imediatamente levado ao centro cirúrgico. Segundo a assessoria de imprensa da unidade, José Ernesto teve a perna esquerda amputada, assim como parte da genitália.
A cirurgia terminou por volta das 21h, mas o paciente ficou em estado grave e respirando com a ajuda de aparelhos até o final da madrugada, quando não resistiu.

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