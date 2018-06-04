Jovem morre após ataque de tubarão em praia do Recife

José Ernesto Ferreira da Silva, de 18 anos, morreu em decorrência de um ataque de tubarão Crédito: Reprodução/Facebook

Após ser atacado por um tubarão em uma praia do Recife e passar por uma cirurgia de aproximadamente três horas, o jovem José Ernesto Ferreira da Silva, de 18 anos, morreu na madrugada desta segunda-feira, por volta das 4h.

Ele deu entrada no Hospital da Restauração, na capital de Pernambuco, às 17h50 deste domingo, quando foi imediatamente levado ao centro cirúrgico. Segundo a assessoria de imprensa da unidade, José Ernesto teve a perna esquerda amputada, assim como parte da genitália.