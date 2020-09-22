Jovem é suspeita de matar namorado com agulha de narguilé durante briga

Segundo investigação da Polícia Civil, Nicole Maria atingiu a vítima, Adailton Gomes, no peito esquerdo com uma agulha de narguilé Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Polícia Civil de Goiás investiga a morte de um homem de 24 anos, na última sexta-feira (18), em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana de Goiás. A suspeita é a namorada dele, de 19 anos, que perfurou o rapaz com uma agulha de narguilé durante uma discussão porque o rapaz queria sair para comer um pastel de feira e ela não queria.

A investigação da polícia aponta que Nicole Maria atingiu a vítima, Adailton Gomes, no peito esquerdo com a agulha, que é usada para furar o papel alumínio que encobre o carvão e liberar calor para aquecer a essência.

A polícia informa, ainda, que Nicole teria "ficado nervosa", pois o casal teria saído para comer "sem ela querer". Ao se explicar, a jovem disse que se defendeu de uma agressão. Segundo o depoimento de Nicole, o namorado havia ido para cima dela com um narguilé quebrado e, para se defender, acabou o atingindo.

De acordo com a investigação, o caso aconteceu na casa de Nicole, no Setor Village Garavelo. Por apresentar um ferimento mínimo no peito de Adailton, a polícia suspeitou que, inicialmente, a causa da morte teria sido um infarto, após o homem passar mal.