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Em Goiás

Jovem é suspeita de matar namorado com agulha de narguilé durante briga

Segundo investigação da Polícia Civil de Goiás, Nicole Maria perfurou Adailton Gomes durante uma discussão, porque ele queria sair para comer pastel de feira e ela não

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 12:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 set 2020 às 12:28
Segundo investigação da Polícia Civil, Nicole Maria atingiu a vítima, Adailton Gomes, no peito esquerdo com uma agulha de narguilé
Segundo investigação da Polícia Civil, Nicole Maria atingiu a vítima, Adailton Gomes, no peito esquerdo com uma agulha de narguilé Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Polícia Civil de Goiás investiga a morte de um homem de 24 anos, na última sexta-feira (18), em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana de Goiás. A suspeita é a namorada dele,  de 19 anos, que perfurou o rapaz com uma agulha de narguilé durante uma discussão porque o rapaz queria sair para comer um pastel de feira e ela não queria.
A investigação da polícia aponta que Nicole Maria atingiu a vítima, Adailton Gomes, no peito esquerdo com a agulha, que é usada para furar o papel alumínio que encobre o carvão e liberar calor para aquecer a essência.
A polícia informa, ainda, que Nicole teria "ficado nervosa", pois o casal teria saído para comer "sem ela querer". Ao se explicar, a jovem disse que se defendeu de uma agressão. Segundo o depoimento de Nicole, o namorado havia ido para cima dela com um narguilé quebrado e, para se defender, acabou o atingindo.
De acordo com a investigação, o caso aconteceu na casa de Nicole, no Setor Village Garavelo. Por apresentar um ferimento mínimo no peito de Adailton, a polícia suspeitou que, inicialmente, a causa da morte teria sido um infarto, após o homem passar mal.
Contudo, o caso segue sendo investigado pelo Grupo de Investigação de Homicídios e mais testemunhas devem ser ouvidas no decorrer da semana. Após a conclusão do inquérito e do laudo cadavérico, será decidido se a namorada da vitima será responsabilizada pelo crime.

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