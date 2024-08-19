Jovem é morta a tiros por ex-namorado CAC após pedir medida protetiva

Uma mulher de 27 anos foi encontrada morta dentro de um carro no sábado (18), na avenida do Trabalhador, em Boituva (SP).

Nayara dos Santos Fonseca foi assassinada a tiros. A vítima teria sido morta pelo ex-namorado, um homem de 39 anos, que descumpriu medida protetiva concedida pela Justiça do estado, segundo informações da Polícia Civil de São Paulo, que não divulgou a identidade do suspeito.

Nayara foi morta a tiros pelo ex-namorado em Boituva (SP) Crédito: Reprodução/Facebook

Vítima havia registrado boletim de ocorrência contra o ex-namorado por violência doméstica. A polícia não revelou quando foi feita a denúncia, mas divulgou que na ocasião ela recebeu uma medida protetiva que impedia o homem de se aproximar dela.

O homem foi preso na Rodovia Castello Branco quando tentava fugir. Conforme a polícia, ele tem registro de CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador) e confessou a autoria do crime.

Nayara deixa um filho de 11 meses, fruto de sua relação com o ex-namorado. Ela era confeiteira e também trabalhava como vendedora de roupas. O corpo da jovem foi velado e sepultado neste domingo (18).