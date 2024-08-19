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Em São Paulo

Jovem é morta a tiros por ex-namorado CAC após pedir medida protetiva

Nayara dos Santos Fonseca foi encontrada morta dentro do próprio carro. Suspeito tinha permissão para ter a arma por conta do registro de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 ago 2024 às 07:19

Publicado em 19 de Agosto de 2024 às 07:19

Uma mulher de 27 anos foi encontrada morta dentro de um carro no sábado (18), na avenida do Trabalhador, em Boituva (SP).
Nayara dos Santos Fonseca foi assassinada a tiros. A vítima teria sido morta pelo ex-namorado, um homem de 39 anos, que descumpriu medida protetiva concedida pela Justiça do estado, segundo informações da Polícia Civil de São Paulo, que não divulgou a identidade do suspeito.
Nayara foi morta a tiros pelo ex-namorado em Boituva (SP)
Nayara foi morta a tiros pelo ex-namorado em Boituva (SP) Crédito: Reprodução/Facebook
Vítima havia registrado boletim de ocorrência contra o ex-namorado por violência doméstica. A polícia não revelou quando foi feita a denúncia, mas divulgou que na ocasião ela recebeu uma medida protetiva que impedia o homem de se aproximar dela.
O homem foi preso na Rodovia Castello Branco quando tentava fugir. Conforme a polícia, ele tem registro de CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador) e confessou a autoria do crime.
Nayara deixa um filho de 11 meses, fruto de sua relação com o ex-namorado. Ela era confeiteira e também trabalhava como vendedora de roupas. O corpo da jovem foi velado e sepultado neste domingo (18).
Caso é investigado pela Delegacia de Tatuí. Suspeito foi preso em flagrante e deve responder pelos crimes de homicídio qualificado e feminicídio. A arma usada no crime foi apreendida. Ele não teve a identidade divulgada.

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