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Covid-19

Jovem de 23 anos é a primeira vítima do novo coronavírus em Natal

De acordo com as autoridades locais de saúde, a vítima era obeso e apresentava pré-diabetes, fatores considerados de risco para a doença
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 abr 2020 às 12:52

Publicado em 01 de Abril de 2020 às 12:52

Coronavírus (covid-19)
Coronavírus (covid-19) Crédito: CDC/ Unsplash
A Secretaria Municipal de Saúde de Natal confirmou no final da noite desta terça-feira (31), a morte de um jovem de 23 anos pelo novo coronavírus. É o segundo óbito registrado pela doença no Rio Grande do Norte em menos de uma semana. O primeiro foi no sábado (28), do professor universitário Luiz di Souza, de 61 anos, que era diabético e morreu em Mossoró, no interior do Estado.
Matheus Aciole morreu em um hospital privado da capital potiguar. No dia 24, ele havia procurado uma unidade de saúde particular apresentando sintomas leves da doença, como dor de garganta e febre baixa. Foi medicado e retornou para casa, onde ficou em isolamento.
Dois dias depois, foi a uma unidade pública de saúde apresentando quadro de desconforto respiratório e foi transferido para um hospital particular, onde foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). No mesmo dia, foi testado para o novo coronavírus e o resultado deu positivo.

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De acordo com as autoridades locais de saúde, Aciole era obeso e apresentava pré-diabetes, fatores considerados de risco para o novo coronavírus.
Nas redes sociais, a morte de Matheus Aciole teve ampla repercussão. O jovem, formado em Gastronomia em 2017, seguia os passos do pai, dono de uma fábrica de bolos no tradicional bairro de comércio popular do Alecrim, na zona leste de Natal. Em um perfil profissional que mantinha em uma rede social, Aciole mostrava a produção de bolos artísticos. A última postagem ocorreu no dia 19 de março.

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