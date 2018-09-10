José Dirceu lança livro em Vitória e recebe candidata do PT ao governo

José Dirceu foi condenado a 23 anos de prisão Crédito: Gabriel José/Estadão COnteúdo

O ex-ministro José Dirceu (PT) tem desembarque em Vitória previsto para a noite deste domingo (09). Ele vem à Capital capixaba lançar seu livro de memórias e participará de debates com a militância da esquerda e com sindicalistas.

O livro "Zé Dirceu. Memórias - Volume 1" foi concluído enquanto o ex-ministro estava preso. Ele foi condenado a 30 anos e 9 meses de prisão no âmbito da Operação Lava Jato, acusado de praticar os crimes de corrupção, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Ele deixou a prisão em agosto após ser beneficiado por decisão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), que, em junho, autorizou o ex-ministro a aguardar julgamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça (STJ) em liberdade. , que, em junho, autorizou o ex-ministro a aguardar julgamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça (STJ) em liberdade.

O livro traz histórias do petista até 2006, depois que ele deixou a Casa Civil do governo Lula e teve o mandato cassado na Câmara dos Deputados. Não entra nas peculiaridades do tempo de cárcere referentes ao mensalão, quando também foi condenado e preso, e à Lava Jato.

Dirceu narra, neste primeiro volume, histórias dos seus anos de clandestinidade no Brasil e em Cuba, da fundação do PT, do impeachment de Collor e da eleição de Lula como presidente da República, em 2002.

AGENDA

Logo na manhã desta segunda-feira Dirceu tem compromisso no Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, no Centro de Vitória. Está marcado para as 8 horas um café da manhã com sindicalistas, militantes partidários e membros do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST).

"Vai ser uma conversa com sindicalistas e militantes. Acho que vai ter até pão com mortadela", brincou Perly Cipriano, secretário de mobilização do PT no Espírito Santo, amigo de Dirceu há mais de 40 anos e responsável por hospedar o companheiro de partido neste domingo.

Às 16 horas de segunda-feira, José Dirceu concederá uma entrevista coletiva à imprensa, na sede do PT estadual, também no Centro. Em seguida, às 18 horas, está previsto o evento de lançamento do livro. Será no restaurante Ellus, no mesmo bairro. Na ocasião, Dirceu também deve discursar para a militância.

A candidata do PT ao governo do Estado, Jackeline Rocha (PT), já reservou a agenda para o compromisso de segunda à noite com o fundador de seu partido.

Questionado sobre como o partido avalia a presença do petista condenado durante a campanha eleitoral, Perly afirmou que não haverá prejuízos.