'Jornalistas são alvo pois informação é uma fonte de poder'

Não, isso é muito raro, e acho que isso é lamentável, e que os nossos alunos sofrem por isso. A filosofia é raramente ensinada nas escolas secundárias dos EUA, e eu acho que deveria ser. Os alunos do ensino médio, em sua maioria, são naturalmente aptos para a filosofia. Se você já discutiu com um adolescente, você sabe disso. Eles estão começando a se tornar adultos, a questionar o significado da existência, a questionar a autoridade e a desenvolver maneiras de raciocinar, resistir e estar no mundo. As habilidades de raciocinar, pensar, argumentar e se expressar são de vital importância para quase tudo o que farão no futuro. De vez em quando dou aulas, e os melhores, mais engajados e desafiadores estudantes de filosofia que encontrei eram estudantes do ensino médio. Acho que eles deveriam começar a aprender sobre filosofia ainda mais cedo, na escola primária.