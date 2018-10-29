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Fortaleza

Jornalistas são agredidas durante festa no comitê de Bolsonaro

Durante a campanha, 141 casos de agressão contra jornalistas foram registrados no país, segundo levantamento da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2018 às 02:51

Publicado em 29 de Outubro de 2018 às 02:51

Jornalistas são agredidas durante festa no comitê de Bolsonaro Crédito: Reprodução
Duas jornalistas de "O Povo" e do "Sistema Verdes Mares", afiliada da Rede Globo em Fortaleza, foram vítimas de agressões físicas e verbais durante a cobertura da festa de militantes do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL). De acordo com o site "O POVO Online", as duas repórteres estavam no comitê de Bolsonaro no Ceará, que fica na Avenida Antônio Sales, no bairro Joaquim Távora, em Fortaleza. Os nomes das repórteres não foram divulgados para preservar a segurança das vítimas.
Ainda segundo a reportagem, uma das jornalistas foi derrubada de cima de um equipamento de som da organização do evento. Na queda, ela feriu dedos e machucou os braços. Ela ainda foi agarrada pelo rosto e agredida verbalmente, assim como um repórter que a acompanhava, agarrado pelos braços.
A mulher, de acordo com a reportagem, também foi assediada por militantes. Uma outra repórter, jornalista da Verdes Mares, ouviu ataques verbais enquanto tentava trabalhar. Um carro da emissora foi apedrejado.
Durante a campanha, 141 casos de agressão contra jornalistas foram registrados no país, segundo levantamento da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji).

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