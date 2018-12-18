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Jornalista é o maior inimigo do povo, diz Olavo de Carvalho

A declaração foi considerada 'preocupante' e 'fruto de intolerância' pela ABERT, que se manifestou em nota divulgada nesta terça (18)

Publicado em 18 de Dezembro de 2018 às 20:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 dez 2018 às 20:54
Escritor Olavo de Carvalho, ex-astrólogo Crédito: Reprodução Instagram
Em manifestação feita em rede social nesta segunda-feira (17), o escritor Olavo de Carvalho, considerado um dos gurus do presidente eleito, Jair Bolsonaro, classificou os jornalistas como os maiores inimigos da população.
 
"Os jornalistas são os maiores inimigos do povo, seja nos EUA ou no Brasil", afirmou Carvalho no Twitter.
A declaração foi considerada "preocupante" e "fruto de intolerância" pela ABERT (Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão), que se manifestou em nota divulgada nesta terça-feira (18).
 
"A ABERT reitera que os jornalistas têm como missão informar, com responsabilidade, a sociedade sobre os assuntos de interesse público. Qualquer ato ou afirmação que distorça o trabalho dos profissionais de comunicação é fruto de intolerância e de total desconhecimento do papel da i
mprensa em um país democrático", afirmou a entidade.
 
Para a associação, a frase de Carvalho não é compartilhada pela sociedade brasileira.
"A ABERT está certa de que este não é o pensamento da sociedade e das autoridades brasileiras que prezam a liberdade de imprensa como um valor da democracia."
 
Usuário ativo de redes sociais -em uma delas, acumula mais de 500 mil seguidores-, Carvalho é considerado uma referência de Bolsonaro e seus filhos e emplacou dois ministros no novo governo.

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