Jornalista é o maior inimigo do povo, diz Olavo de Carvalho

Escritor Olavo de Carvalho, ex-astrólogo Crédito: Reprodução Instagram

Em manifestação feita em rede social nesta segunda-feira (17), o escritor Olavo de Carvalho , considerado um dos gurus do presidente eleito, Jair Bolsonaro , classificou os jornalistas como os maiores inimigos da população.





"Os jornalistas são os maiores inimigos do povo, seja nos EUA ou no Brasil", afirmou Carvalho no Twitter.





"A ABERT reitera que os jornalistas têm como missão informar, com responsabilidade, a sociedade sobre os assuntos de interesse público. Qualquer ato ou afirmação que distorça o trabalho dos profissionais de comunicação é fruto de intolerância e de total desconhecimento do papel da i

mprensa em um país democrático", afirmou a entidade.





Para a associação, a frase de Carvalho não é compartilhada pela sociedade brasileira.

"A ABERT está certa de que este não é o pensamento da sociedade e das autoridades brasileiras que prezam a liberdade de imprensa como um valor da democracia."



