Joaquim Barbosa declara voto em Fernando Haddad

Nesta sexta-feira,(PDT) retornou de viagem à Europa e ao ser indagado se irá gravar ou não um vídeo em apoio a Fernando Haddad (PT), o pedetista ficou calado . Um pronunciamento de Ciro é muito aguardado e tem sido buscado por parte do PT, pois os números da última pesquisamostraram que 15% dos eleitores do pedetista no primeiro turno ainda estão indecisos , ou seja, o petistas encaram que um aceno de Ciro Gomes neste momento possa fazer com que estes eleitores optem por Haddad neste segundo turno.