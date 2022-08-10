João Moreira Salles e Aloizio Mercadante discutem projetos para estimular ciência no Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O documentarista João Moreira Salles se reuniu, na terça (9), com o ex-ministro Aloizio Mercadante, presidente da Fundação Perseu Abramo e coordenador do programa de governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Os dois conversaram sobre uma futura parceria entre o Instituto Serrapilheira, organização que financia projetos de ciência no Brasil e foi fundada por João Moreira Salles, e o Estado brasileiro.

Mercadante disse acreditar ser fundamental que sejam firmadas colaborações entre o Instituto, o CNPQ (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) e a Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) para a criação de um sistema de bolas de estudo que privilegie pesquisas de excelência e que ofereça segurança aos pesquisadores.

Eles também falaram sobre projetos para financiar pesquisas voltadas para a Amazônia, inclusive, com a participação de fundos internacionais. Novas conversas deverão ser realizadas.