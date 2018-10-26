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São Paulo

João Doria tem 52% e Márcio França, 48%, diz pesquisa

Levantamento do Datafolha mostrou que, no total de votos, Doria oscilou um ponto para baixo e agora aparece com 43%. Já o candidato do PSB ficou estagnado com 40%
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 out 2018 às 22:21

Publicado em 25 de Outubro de 2018 às 22:21

João Doria e Márcio França Crédito: Reprodução
Os candidatos ao governo de São Paulo João Doria (PSDB) e Márcio França (PSB) continuam empatados no limite da margem de erro com 52% a 48%, respectivamente, de acordo com pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 25. No levantamento anterior, publicado há uma semana, o tucano pontuava 53% ante 47% do candidato do PSB.
Os porcentuais levam em conta apenas os votos válidos, excluindo brancos, nulos e indecisos. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos. No total de votos, Doria oscilou um ponto para baixo e agora aparece com 43%. Já o candidato do PSB ficou estagnado com 40%. Brancos e nulos somam 9% e 8% não souberam ou preferiram não responder. Os dois rivais têm o mesmo índice de rejeição: 42%.
O Datafolha ouviu 2.394 eleitores em 73 municípios entre os dias 24 e 25. Os contratantes foram TV Globo e jornal Folha de S.Paulo. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo SP-02453/2018.
O resultado é similar ao da última pesquisa Ibope/Estado/TV Globo, divulgada na terça-feira, 23. No levantamento, o tucano tinha 53% dos votos válidos  oscilação de um ponto para cima em relação ao levantamento anterior, do dia 17 de outubro. França, por sua vez, havia oscilado um ponto para baixo e aparecia com 47%.

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