João Dória diz que dará 'voto solidário' a Geraldo Alckmin

João Dória, candidato ao governo de São Paulo Crédito: Agência Brasil

O candidato do PSDB ao governo do Estado de São Paulo, João Dória, disse, na manhã deste domingo (07) que dará um "voto solidário" ao correligionário Geraldo Alckmin na eleição presidencial.

Conforme pesquisa Ibope divulgada ontem, Alckmin tem 8% das intenções de votos válidos, ocupando o quarto lugar, o que o coloca distante do segundo turno.

Segundo o Ibope, Alckmin está atrás de Jair Bolsonaro (PSL); com 41%, Fernando Haddad (PT), com 25%; e Ciro Gomes (PDT), com 13%.

Dória reuniu aliados e jornalistas em um café da manhã no escritório político da campanha, na zona sul da capital paulista. Por volta das 8h50, ele estava a caminho do colégio onde vota, na mesma região.