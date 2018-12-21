João de Deus foi acusado de tortura e tráfico em 1996, diz revista

Médium João de Deus Crédito: Reprodução/Instagram

Em 1996, um ex-funcionário de João Teixeira de Faria , médium conhecido como João de Deus que teve centenas de mulheres o acusando de abuso sexual nas últimas semanas, acusou o líder espiritual de tortura e mencionou que ambos atuaram juntos em tráfico de cocaína. As informações são da revista Veja que conseguiu o processo com as declarações de Antonio Alves, que atuou com o médium há mais de vinte anos.

O processo traz depoimentos de três homens presos por tráfico e furto na casa Dom Inácio de Loyola, centro espiritual administrado por João Teixeira de Faria. Um deles aponta que o caso, em si, foi uma armação para um acerto de contas já que eles tinham deixado de trabalhar com o médium e um deles tinha arranjado briga com um de seus seguranças.

Antonio Alves afirmou no processo que "trabalhou com João Curador há mais ou menos seis anos, sendo que traficava com o mesmo cocaína" e que, após ser detido no que chamou de uma armação feita por João de Deus, teria tido um "interrogatório junto à Delegacia de Polícia (que) foi colhido pelo Sr. João Curador, inclusive lhe espancou e ameaçou com o uso de uma pistola" e que umas das testemunhas presentes o torturou.