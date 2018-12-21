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  • João de Deus foi acusado de tortura e tráfico em 1996, diz revista
Drogas

João de Deus foi acusado de tortura e tráfico em 1996, diz revista

Investigação chegou a ser aberta, mas não ouviu nenhum suspeito e foi prescrito sem saber se médium é culpado ou inocente

Publicado em 21 de Dezembro de 2018 às 16:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 dez 2018 às 16:52
Médium João de Deus Crédito: Reprodução/Instagram
Em 1996, um ex-funcionário de João Teixeira de Faria, médium conhecido como João de Deus que teve centenas de mulheres o acusando de abuso sexual nas últimas semanas, acusou o líder espiritual de tortura e mencionou que ambos atuaram juntos em tráfico de cocaína. As informações são da revista Veja que conseguiu o processo com as declarações de Antonio Alves, que atuou com o médium há mais de vinte anos.
>Polícia indicia João de Deus por violência sexual mediante fraude
O processo traz depoimentos de três homens presos por tráfico e furto na casa Dom Inácio de Loyola, centro espiritual administrado por João Teixeira de Faria. Um deles aponta que o caso, em si, foi uma armação para um acerto de contas já que eles tinham deixado de trabalhar com o médium e um deles tinha arranjado briga com um de seus seguranças.
Antonio Alves afirmou no processo que "trabalhou com João Curador há mais ou menos seis anos, sendo que traficava com o mesmo cocaína" e que, após ser detido no que chamou de uma armação feita por João de Deus, teria tido um "interrogatório junto à Delegacia de Polícia (que) foi colhido pelo Sr. João Curador, inclusive lhe espancou e ameaçou com o uso de uma pistola" e que umas das testemunhas presentes o torturou.
>Capixaba relata ter sido abusada aos 13 anos por João de Deus
A revista aponta que um juiz do Ministério Público pediu a instauração de um inquérito que acabou não se desenvolvendo por oito anos até sua prescrição. Durante este tempo, os investigadores não chegaram a ouvir as vítimas sem poder dizer se João Teixeira de Faria era culpado ou inocente.

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