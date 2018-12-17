João de Deus apresenta duas versões para cada denúncia e nega crimes

João de Deus teve prisão decretada pelo Ministério Público de Goiás Crédito: Arquivo/Agência Brasil

A Polícia Civil divulgou nesta segunda-feira (17) novos detalhes do depoimento do médium João de Deus, suspeito de abusar sexualmente de mais de 300 mulheres. Segundo o delegado-geral, André Fernandes, o interrogatório resultou em sete páginas.

João de Deus apresentou duas versões para cada denúncia e negou os crimes. "Ele apresenta a versão de cada fato e não confessa a prática destas ações. Durante o depoimento, o comportamento dele foi de negação das acusações, agindo de forma natural, respondeu a todas as perguntas e compreendeu as acusações a ele imputadas. Ele afirma que todos que iriam naquela casa era de forma voluntária, espontânea, que os atendimentos eram coletivos e que não havia estes abusos", disse André Fernandes.

Ao todo, 15 mulheres foram ouvidas pela Polícia Civil. Apesar de o médium negar as acusações das vítimas, o delegado afirma que os relatos de abusos durante atendimentos na Casa Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia, são muito contundentes. "O interrogatório não consegue superar as denúncias, as oitivas das mulheres que narraram de forma tão segura e detalhada o que viveram. Somado com outras provas que a polícia terá até o fim das investigações, o Poder Judiciário terá vastas informações", declarou.

O depoimento ocorreu na Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic), em Goiânia. Ele respondeu às perguntas dos delegados por mais de três horas, mas o delegado-geral não detalhou o conteúdo do interrogatório. "Trata-se de informação sensível, é um caso delicado. Mas ele apresentou versões, explicações para os casos", completou.

João de Deus deve ser ouvido novamente. "Vamos confrontar o que ele falou com as provas que temos e com os depoimentos colhidos e analisar tudo. Devemos ouvir ele uma segunda vez, mas primeiro precisamos fazer esses comparativos", explicou.

O delegado Waldemir Pereira, conhecido como Branco, também acompanhou o depoimento de João de Deus e disse que ele se manteve tranquilo na maior parte do tempo. No entanto, segundo ele, ao falar de uma vítima de quem se lembrava o médium se mostrou nervoso. Com a prisão dele, a Polícia Civil acredita que mais vítimas devem surgir. O delegado explicou que deve se encontrar ainda nesta segunda-feira (17) com o Ministério Público, que também atua na força-tarefa para apurar os casos.

DEFESA

O advogado Alberto Toron, que defende o médium, disse que tem "sérias dúvidas sobre os depoimentos incriminatórios". "Tivemos acesso a parte dos depoimentos e sem fotos das vítimas, então alguns casos ele não se lembra. E tem relatos de mulheres que dizem ter sido abusadas e voltaram lá outras vezes. Então, é preciso escrutinar tudo com calma para que não haja um linchamento", explicou. O defensor disse ainda que o médium alega inocência e que acredita que isso é uma armação contra ele. "O senhor João acha que tem gente que o quer destruir", completou.

Toron informou que deve entrar com um pedido de habeas corpus também pedindo, se necessário, que seja concedida a prisão domiciliar do médium. Sobre a movimentação de R$ 35 milhões nas contas de João de Deus, o advogado explicou que não houve nenhum saque. "Não houve nenhuma movimentação. Ele simplesmente baixou as suas aplicações para fazer frente às necessidades dele. Ele se apresentou dando mostras claras de que respeita a Justiça e o Poder Judiciário e por isso está à disposição", explicou.

PRISÃO

O médium João de Deus teve a prisão decretada na sexta-feira (14), a pedido da Polícia Civil e do Ministério Público Estadual de Goiás (MP-GO). No domingo (16) ele se entregou à polícia em uma estrada de terra em Abadiânia, no Entorno do Distrito Federal. Ele foi trazido para Goiânia e, após prestar depoimento, encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame de corpo de delito.