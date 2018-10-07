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Eleições 2018

João Amoêdo afirma que partido ainda irá discutir apoio no 2º turno

O presidenciável afirma que avalia como positivo o desempenho que registrou nas pesquisas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 out 2018 às 17:03

Publicado em 07 de Outubro de 2018 às 17:03

João Amoedo (Novo) Crédito: Guilherme Ferrari
O candidato do Partido Novo à Presidência da República, João Amoêdo, chegou por volta das 10h à sua seção eleitoral, num clube na Lagoa, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Acompanhado da mãe e de duas das três filhas, tirou fotos e conversou com eleitores, e avaliou ter cumprido o seu objetivo nesta campanha, que era tornar o partido mais conhecido.
"Termino esse processo todo muito feliz. Estamos participando das nossas primeiras eleições a nível federal e considero o nosso desempenho pelo que aponta nas pesquisas muito bom", disse o candidato, segundo o G1.
"Nessa primeira eleição, a gente já desponta como uma força política importante, ficando à frente de candidatos tradicionais, à frente de partidos que já tem muito tempo aí. Tudo isso mostrando desejo da população de renovação, e é isso que o Novo representa."
Sobre a posição do partido num eventual segundo turno, Amoêdo afirmou que o assunto ainda será debatido internamente, mas pela sua posição pessoal, o apoio ao PT está descartado.
"A gente precisa entender quais são as ideias do Bolsonaro, mas isso é uma decisão do partido. Eu descarto votar no PT, mas essa decisão vai ser do partido. No Novo, a gente faz essa separação entre a instituição e a pessoa física. Não teve diálogo nem com o Fernando Haddad nem com o Bolsonaro", afirmou Amoêdo.
"O PT se mostrou muito desalinhado todo esse tempo com os ideais do Novo e principalmente com as práticas, porque não basta ter as mesmas ideias."

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