Jean Wyllys não foi convidado para ser ministro da Educação de Haddad

É falso o post no Twitter que alega que o deputado federal Jean Wyllys (PSOL-RJ) foi convidado para ser ministro da Educação num possível governo de Fernando Haddad, candidato do PT à Presidência da República.

A postagem enganosa usa uma imagem manipulada do portal G1 com a seguinte manchete: "Jean Wyllys confirma convite de Haddad para ser ministro da Educação em eventual governo do petista". Isso é falso e a reportagem não foi publicada pelo site.

A informação foi checada pelo projeto Comprova , coalizão que reúne 24 veículos de imprensa do Brasil para combater a desinformação na eleição presidencial. A verificação foi liderada por jornalistas do Gazeta Online e do Poder360. Em seguida, profissionais de outros veículos, como Folha de S. Paulo, Estadão e revista piauí fizeram o "crosscheck" da checagem e concordaram com a publicação.

É falsa notícia de que Jean Wyllys foi convidado para ser ministro da Educação de Haddad Crédito: Reprodução

O texto da montagem foi feito com padrões de escrita diferentes daqueles usados pelo G1. As palavras "deputado" e "ministro", por exemplo, foram grafadas com caixa alta. Quando não iniciam frases, o portal usa caixa baixa para elas  como neste exemplo

O portal também publicou um desmentido sobre a informação falsa que circula atrelada a sua marca.

Como o código fonte e os elementos do HTML das páginas de internet podem sempre ser acessados por meio dos próprios aplicativos de navegação (Google Chrome, Internet Explorer e Mozilla Firefox, por exemplo), é possível editar os textos que eles armazenam. No entanto, as alterações só ficam disponíveis para quem faz as edições. Logo, o texto alterado não é exibido para os demais internautas que acessam os sites.

Outra evidência de que a informação é falsa está no nome de quem é o responsável pela suposta reportagem. O jornalista que assina o texto é Bernardo Caram. A matéria falsa está datada de 20 de setembro de 2018. É verdade que Caram trabalhou no G1, mas entre outubro de 2016 e março de 2018. Atualmente, ele é jornalista da Folha de S.Paulo, integrante do Comprova.

As assessorias de Fernando Haddad e de Jean Wyllys também negaram a informação.