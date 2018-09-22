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Comprova

Jean Wyllys não foi convidado para ser ministro da Educação de Haddad

Suposta reportagem não foi publicada pelo G1 e assessorias do deputado e do petista negam o convite
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 set 2018 às 00:12

Publicado em 22 de Setembro de 2018 às 00:12

É falso o post no Twitter que alega que o deputado federal Jean Wyllys (PSOL-RJ) foi convidado para ser ministro da Educação num possível governo de Fernando Haddad, candidato do PT à Presidência da República.
A postagem enganosa usa uma imagem manipulada do portal G1 com a seguinte manchete: "Jean Wyllys confirma convite de Haddad para ser ministro da Educação em eventual governo do petista". Isso é falso e a reportagem não foi publicada pelo site.
A informação foi checada pelo projeto Comprova, coalizão que reúne 24 veículos de imprensa do Brasil para combater a desinformação na eleição presidencial. A verificação foi liderada por jornalistas do Gazeta Online e do Poder360. Em seguida, profissionais de outros veículos, como Folha de S. Paulo, Estadão e revista piauí fizeram o "crosscheck" da checagem e concordaram com a publicação. 
É falsa notícia de que Jean Wyllys foi convidado para ser ministro da Educação de Haddad Crédito: Reprodução
O texto da montagem foi feito com padrões de escrita diferentes daqueles usados pelo G1. As palavras "deputado" e "ministro", por exemplo, foram grafadas com caixa alta. Quando não iniciam frases, o portal usa caixa baixa para elas  como neste exemplo.
O portal também publicou um desmentido sobre a informação falsa que circula atrelada a sua marca.
Como o código fonte e os elementos do HTML das páginas de internet podem sempre ser acessados por meio dos próprios aplicativos de navegação (Google Chrome, Internet Explorer e Mozilla Firefox, por exemplo), é possível editar os textos que eles armazenam. No entanto, as alterações só ficam disponíveis para quem faz as edições. Logo, o texto alterado não é exibido para os demais internautas que acessam os sites.
Outra evidência de que a informação é falsa está no nome de quem é o responsável pela suposta reportagem. O jornalista que assina o texto é Bernardo Caram. A matéria falsa está datada de 20 de setembro de 2018. É verdade que Caram trabalhou no G1, mas entre outubro de 2016 e março de 2018. Atualmente, ele é jornalista da Folha de S.Paulo, integrante do Comprova.
As assessorias de Fernando Haddad e de Jean Wyllys também negaram a informação.
O tweet falso foi publicado em 21 de setembro de 2018 pelo usuário @fabiopatriota10. Até a noite desta sexta-feira, 21 de setembro, a publicação teve 2,3 mil curtidas, 1,2 mil compartilhamentos e 297 comentários.

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