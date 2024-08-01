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Paraná Pesquisas

Janja ou Michelle Bolsonaro? Com quem a população simpatiza mais?

Levantamento foi divulgado na segunda-feira (29) e mostrou recortes de aprovação entre a população mais jovem, entre os moradores do Nordeste, entre evangélicos e outros; confira resultados
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

31 jul 2024 às 22:29

Publicado em 31 de Julho de 2024 às 22:29

Uma pesquisa encomendada pelo PL mostra que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro tem uma simpatia maior da população que a atual primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja. De acordo com o levantamento divulgado nesta segunda-feira, 29, produzido pelo Paraná Pesquisas, a socióloga vence Michelle em aprovação apenas entre os mais jovens e os moradores da região Nordeste.
Janja e Michelle Bolsonaro
Janja é mais querida entre os jovens e Michelle Bolsonaro entre a maior porcentagem dos entrevistados Crédito: Reuters/Folhapress
Michelle é preferida por 43,6% dos entrevistados, ante 33,3% de aprovação de Janja, de acordo com a pesquisa. O levantamento foi produzido entre os dias 18 e 22 deste mês, por entrevistas pessoais, e tem margem de erro de 2,2 pontos porcentuais para os resultados gerais.

Quem mais gosta ou simpatiza entre a atual e a ex-primeira-dama:

- Ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro: 43,6% - Primeira-dama Janja Lula da Silva: 33,3% - Nenhuma: 18,3% - Não sabe ou não opinou: 4,7%
A líder do PL Mulher, esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), tem um amplo destaque entre os entrevistados evangélicos. É o segmento da população em que Michelle atinge a maior distância para Janja, com 58,1% contra 24%. A ex-primeira-dama é uma das figuras mais influentes entre os religiosos nas redes sociais e um dos trunfos do PL e do bolsonarismo para atingir mulheres e evangélicos.
O único recorte por perfil da população em que Janja tem um desempenho melhor que Michelle é entre os jovens, de 16 a 24 anos. A mulher do presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem 42% de simpatia dos entrevistados contra 33,9% de Michelle.
Na segunda-feira, outra pesquisa do Paraná Pesquisas apontou que Michelle e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), teriam as maiores chances contra Lula nas eleições presidenciais de 2026. O petista, no entanto, venceria qualquer candidato apoiado por Bolsonaro. O político do PL foi condenado e declarado inelegível em dois julgamentos, por atacar o sistema eleitoral em reunião com embaixadores e por conduta vedada nas comemorações do Sete de Setembro.
Em um dos cenários estimulados, em que os nomes dos possíveis concorrentes são listados aos entrevistados, Lula aparece com 38,7% frente a 30,3% de Michelle, no melhor resultado da oposição.

Janja tem melhor aceitação que Michelle no Nordeste

De acordo com o instituto, além do melhor desempenho entre os jovens, Janja se sai melhor que Michelle na região Nordeste, com 41,3% contra 36%. É a única região do País em que a socióloga tem uma aprovação maior que a líder do PL.
Michelle tem um desempenho melhor nas regiões Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, onde a distância entre as duas é maior: 58,1% a 23,4%, no Sul do País.

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