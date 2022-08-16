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Folha de São Paulo

Janja ganha agenda solo e terá luz própria em campanha de Lula

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mulher do candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a socióloga Rosângela da Silva, a Janja, terá eventos próprios durante a campanha presidenc...
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 ago 2022 às 12:41

Publicado em 16 de Agosto de 2022 às 12:41

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mulher do candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a socióloga Rosângela da Silva, a Janja, terá eventos próprios durante a campanha presidencial.
Nesta terça-feira (16), início oficial da corrida eleitoral, Janja tem agenda solo na favela de Heliópolis, na zona sul de São Paulo, enquanto o marido se desloca para Brasília, para a posse do ministro Alexandre de Moraes na presidência do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).
O evento foi anunciado pelo PT como uma "roda de conversa e panfletagem com a Janja".
A campanha avalia que a socióloga tem carisma e pode ajudar na candidatura presidencial, especialmente com mulheres e o eleitorado mais pobre.
O principal opositor do petista, Jair Bolsonaro (PL), também tem dado destaque a sua mulher, Michelle, na atual campanha.
A primeira-dama é considerada um trunfo no eleitorado feminino, onde o presidente patina, e reforça os laços com os evangélicos.

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