Janja ganha agenda solo e terá luz própria em campanha de Lula

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mulher do candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a socióloga Rosângela da Silva, a Janja, terá eventos próprios durante a campanha presidencial.

Nesta terça-feira (16), início oficial da corrida eleitoral, Janja tem agenda solo na favela de Heliópolis, na zona sul de São Paulo, enquanto o marido se desloca para Brasília, para a posse do ministro Alexandre de Moraes na presidência do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

O evento foi anunciado pelo PT como uma "roda de conversa e panfletagem com a Janja".

A campanha avalia que a socióloga tem carisma e pode ajudar na candidatura presidencial, especialmente com mulheres e o eleitorado mais pobre.

O principal opositor do petista, Jair Bolsonaro (PL), também tem dado destaque a sua mulher, Michelle, na atual campanha.