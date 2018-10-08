Janaína Paschoal foi a deputada mais votada em São Paulo

Uma das autoras do pedido que levou ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, Janaína Paschoal foi a deputada mais votada na eleição à Assembleia Legislativa de São Paulo. Com 98, 28% das urnas apuradas, Janaína teve 1, 965 milhão de votos.

"Amados, estamos todos aguardando os resultados oficiais, não quero me antecipar, mas creio que não seja inadequado já agradecer os votos, a confiança e o carinho do povo de São Paulo. Peço a Deus serenidade, lucidez e saúde para poder trabalhar muito por São Paulo e pelo Brasil!", escreveu Janaína, em sua conta pessoal do Twitter.

Lançada pelo partido de Bolsonaro, o PSL, Janaína chegou a ser cotada para vice do ex-capitão. Professora de direito da USP, Janaína acabou declinando do convite. Ela desagradou alguns apoiadores do candidato na convenção que homologou o nome de Bolsonaro ao Planalto.

Na ocasião, a advogada disse ser contra "pensamento único" e que o grupo de Bolsonaro poderia se transformar em um "PT ao contrário". Com isso, a chapa não prosperou e o candidato acabou optando pelo coronel Hamilton Mourão.