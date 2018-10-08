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Advogada do impeachment

Janaína Paschoal foi a deputada mais votada em São Paulo

Lançada pelo partido de Bolsonaro, advogada teve 1, 965 milhão de votos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 out 2018 às 00:43

Publicado em 08 de Outubro de 2018 às 00:43

Uma das autoras do pedido que levou ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, Janaína Paschoal foi a deputada mais votada na eleição à Assembleia Legislativa de São Paulo. Com 98, 28% das urnas apuradas, Janaína teve 1, 965 milhão de votos.
> Veja a apuração completa dos votos no ES
"Amados, estamos todos aguardando os resultados oficiais, não quero me antecipar, mas creio que não seja inadequado já agradecer os votos, a confiança e o carinho do povo de São Paulo. Peço a Deus serenidade, lucidez e saúde para poder trabalhar muito por São Paulo e pelo Brasil!", escreveu Janaína, em sua conta pessoal do Twitter.
Lançada pelo partido de Bolsonaro, o PSL, Janaína chegou a ser cotada para vice do ex-capitão. Professora de direito da USP, Janaína acabou declinando do convite. Ela desagradou alguns apoiadores do candidato na convenção que homologou o nome de Bolsonaro ao Planalto.
Na ocasião, a advogada disse ser contra "pensamento único" e que o grupo de Bolsonaro poderia se transformar em um "PT ao contrário". Com isso, a chapa não prosperou e o candidato acabou optando pelo coronel Hamilton Mourão.
Assim como Janaína, os resultados das urnas indicam que o PSL de Bolsonaro deve eleger em São Paulo outros cinco candidatos a deputado estadual e nove a deputado federal.

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