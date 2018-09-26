Janaina Paschoal diz que tentou visitar Bolsonaro e não conseguiu

Janaína Paschoal Crédito: Fotos Públicas/Geraldo Magela

Jair Bolsonaro (PSL), de quem quase foi vice de chapa. O deputado federal está internado na unidade de saúde desde 7 de setembro, dia seguinte ao ataque a faca sofrido em ato de campanha em Minas Gerais. Como não pôde falar com o presidenciável, Janaina diz que "tomou a liberdade" de usar as redes para defender publicamente, "como eleitora", o lançamento de um manifesto do militar de "compromisso com a nação". A advogada Janaina Paschoal revelou nas redes sociais que foi três vezes ao Hospital Albert Einstein e não conseguiu visitar o candidato à Presidência(PSL), de quem quase foi vice de chapa. O deputado federal está internado na unidade de saúde desde 7 de setembro, dia seguinte ao ataque a faca sofrido em ato de campanha em. Como não pôde falar com o presidenciável, Janaina diz que "tomou a liberdade" de usar as redes para defender publicamente, "como eleitora", o lançamento de um manifesto do militar de "compromisso com a nação".

Dilma Rousseff (PT) esteve prestes a ser confirmada candidata a vice de Bolsonaro. Chegou a acompanhá-lo em debates e entrevistas, mas, por fim, alegou "motivos familiares" para recusar o convite. Ela se lançou na disputa a deputado estadual por São Paulo. No hospital, o presidenciável recebe visitas da família, de deputados e até concedeu entrevista. A previsão de alta é para esta sexta-feira, segundo assessores. A autora do pedido de impeachment da ex-presidente(PT) esteve prestes a ser confirmada candidata a vice de Bolsonaro. Chegou a acompanhá-lo em debates e entrevistas, mas, por fim, alegou "motivos familiares" para recusar o convite. Ela se lançou na disputa a deputado estadual por São Paulo. No hospital, o presidenciável recebe visitas da família, de deputados e até concedeu entrevista. A previsão de alta é para esta sexta-feira, segundo assessores.

"Amados, já fui três vezes ao Hospital Albert Einstein, mas não consegui visitar Jair Bolsonaro. Tenho rezado por sua recuperação e estou feliz com a boa evolução de sua saúde. Como não consigo falar com ele, tomo a liberdade de escrever...", destacou no Twitter.

Janaina disse que acompanha pela imprensa rumores do lançamento de um manifesto de Bolsonaro e se mostrou favorável à edição de uma carta aberta do deputado para abafar temores sobre sua candidatura.

"Se as notícias forem procedentes, há divergências relativas ao cabimento desse documento. Bem, não sou da equipe de campanha, mas, respeitosamente, na condição de eleitora, sustento que o manifesto é necessário sim... Em minhas andanças, que não são poucas, tenho a sensação de que o Brasil é Bolsonaro. Não obstante, sempre encontro eleitores, que não querem votar no PT, mas temem votar em Bolsonaro", escreveu.

Para Janaina, parte dos eleitores ainda crê "nos estigmas de que o candidato seria racista, machista/misógino, homofóbico". Neste sentido, ela considera "essencial" um manifesto que "confirme a fidelidade" do candidato à Constituição, aos direitos fundamentais, às liberdades individuais".

A advogada ressalta não ter objetivo eleitoreiro com o posicionamento - diz ser apenas uma eleitora que quer ver seu candidato eleito no primeiro turno e achar "justo" dar um passo em direção aos votantes que se sentem "inseguros com a alternativa a tudo que já conhecemos".

"Eu sei, eu sei que outros políticos já firmaram documentos (até em Cartório) e não cumpriram nada. Mas reforçar, formalmente, a submissão aos valores democráticos é sempre positivo e não deixa de ser um sinal de humildade. Essa almejada Carta de Princípios dará o tom da campanha e do futuro governo. Salvo melhor juízo, não há lado negativo. Vão utilizar a tal carta para atacar? Com certeza! Vão atacar de todo jeito! O importante é deixar registrado que ninguém será perseguido por ser como é", frisou a candidata.