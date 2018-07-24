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Eleição

Janaína Paschoal diz que 'precisa de mais tempo' para decidir sobre vice

Cotada como vice na chapa de Jair Bolsonaro (PSL), jurista afirmou que não concorda com a ideia de que 'vice não manda nada'

Publicado em 24 de Julho de 2018 às 01:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jul 2018 às 01:10
Crédito: Reprodução | Instagram
A advogada e professora da USP Janaína Paschoal, cotada como possível vice na chapa à Presidência da República do deputado federal Jair Bolsonaro (PSL), reafirmou nesta segunda-feira, 23, que precisa de mais tempo para decidir se aceita o convite para formalizar a parceria e disputar as eleições 2018.
Janaína, que ficou conhecida nacionalmente por ser uma das autoras do pedido de impeachment contra a então presidente Dilma Rousseff, disse que discorda da frase de Josué Gomes, filho do ex-vice-presidente José de Alencar e cotado como vice do presidenciável Geraldo Alckmin (PSDB), de que um vice "não manda nada".
"Definitivamente, não concordo com Josué de Alencar quando diz que vice não manda nada e ajuda quando não atrapalha", disse a jurista ao Estado. No domingo, 22, ela participou da convenção nacional do PSL, que oficializou a candidatura de Bolsonaro à Presidência. Segundo ela, ficou a impressão de que Bolsonaro parece "ser uma pessoa muito bem intencionada".
Janaína pediu moderação e tolerância em seu discurso, criticou o que chamou de pensamento único e defendeu a necessidade de pensar na governabilidade. Não se ganha a eleição com pensamento único. E não se governa uma nação com pensamento único, disse Janaína na convenção.
Em sua fala, também afirmou que não era preciso sair "falando para as pessoas acreditar em Deus", o que teria irritado pastores evangélicos apoiadores do militar. Mais tarde, na coletiva de imprensa, Jair Bolsonaro minimizou qualquer atrito com a jurista. Tem que ter a liberdade de se expressar. Ela tem a opinião dela. Não dá para afinar 100% o discurso", afirmou.
Janaína é o terceiro nome cotado para assumir a vice na chapa. Antes, Bolsonaro tentou o senador Magno Malta (PR-ES), que optou por dedicar-se à reeleição ao Senado, e o general da reserva Augusto Heleno, que foi vetado pelo PRP.

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