Jair Bolsonaro vai ser transferido para hospital em São Paulo

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A família Bolsonaro acaba de decidir que Jair Bolsonaro será transferido, daqui a pouco, para São Paulo. Uma equipe do Hospital Sírio-Libanês já o aguarda. O quadro de saúde do deputado não é aparentemente tão simples como pensava a própria família.

O CASO

O candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro, foi retirado por seguranças do local onde fazia campanha, em Juiz de Fora, após ser atingido por uma facada.

Bolsonaro estava sendo carregado por apoiadores quando fez uma expressão de dor e foi retirado do local.

Segundo um major da Polícia Militar de Minas, o candidato foi alvo de uma facada. Uma fonte ligada ao candidato disse que o ferimento é superficial, e que Bolsonaro estava sendo atendido na Santa Casa de Juiz de Fora.

O deputado foi retirado do local às pressas, em um carro da PF. As circunstâncias completas do episódio ainda estão sendo apuradas.