Jair Bolsonaro (PSL) vence em 21 capitais; Haddad (PT) em seis

Jair Bolsonaro e Fernando Haddad Crédito: Agência Brasil / AE

Eleito presidente da República neste domingo (28), Jair Bolsonaro (PSL) venceu em 21 das 27 das capitais brasileiras. O resultado, porém, foi pior que o registrado no primeiro turno, quando ficou em primeiro lugar em 23 capitais.

Haddad conquistou duas capitais nordestinas em que Bolsonaro havia liderado na disputa do primeiro turno: Aracaju (SE), onde somou 52% dos votos, e Recife (PE), em que teve também 52%. O candidato do PT venceu ainda em Fortaleza (55%), reduto de Ciro Gomes (PDT), derrotado e que se manteve neutro no segundo turno. Ao todo, o petista liderou em seis cidades, contra três no primeiro turno. Todas no Nordeste.

Na região, Bolsonaro venceu em Natal (RN), Maceió (AL) e João Pessoa (PB). As votações mais expressivas do novo presidente foram registradas, até agora, em Rio Branco (AC), onde tem 84% dos votos, e em Boa Vista (RR), em que soma 78%. Nas duas cidades, porém, a apuração ainda está em andamento.