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Votação

Jair Bolsonaro (PSL) vence em 21 capitais; Haddad (PT) em seis

Foco do petista na região funciona e candidato vira em três capitais onde tinha perdido no 1º turno
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2018 às 23:57

Publicado em 28 de Outubro de 2018 às 23:57

Jair Bolsonaro e Fernando Haddad Crédito: Agência Brasil / AE
Eleito presidente da República neste domingo (28), Jair Bolsonaro (PSL) venceu em 21 das 27 das capitais brasileiras. O resultado, porém, foi pior que o registrado no primeiro turno, quando ficou em primeiro lugar em 23 capitais.
Haddad conquistou duas capitais nordestinas em que Bolsonaro havia liderado na disputa do primeiro turno: Aracaju (SE), onde somou 52% dos votos, e Recife (PE), em que teve também 52%. O candidato do PT venceu ainda em Fortaleza (55%), reduto de Ciro Gomes (PDT), derrotado e que se manteve neutro no segundo turno. Ao todo, o petista liderou em seis cidades, contra três no primeiro turno. Todas no Nordeste.
Na região, Bolsonaro venceu em Natal (RN), Maceió (AL) e João Pessoa (PB). As votações mais expressivas do novo presidente foram registradas, até agora, em Rio Branco (AC), onde tem 84% dos votos, e em Boa Vista (RR), em que soma 78%. Nas duas cidades, porém, a apuração ainda está em andamento.
Já Haddad teve vantagem maior em Salvador (BA), onde conquistou 68% dos votos válidos.

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