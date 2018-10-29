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Eleições 2018

Jair Bolsonaro obteve 68% dos votos em Vila Velha

Presidente eleito foi escolhido por mais de 166 mil eleitores da cidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2018 às 02:52

Publicado em 29 de Outubro de 2018 às 02:52

Concentração de manifestantes pró-Bolsonaro em Vila Velha durante as eleições Crédito: Marcelo Prest
No município de Vila Velha, bem como na maioria do Estado, o presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) venceu nas urnas atingindo 68% dos votos válidos, o que corresponde ao voto de 166.300 eleitores canelas-verdes.
As votações mais expressivas foram registradas em bairros considerados mais nobres. Na Praia da Costa, o candidato do PSL recebeu 11.091 votos; em Itapoã, 11.873; e em Coqueiral de Itaparica, 14.892. Ao todo, foram 37.856 votos somente em três bairros, número corresponde a 22,7% da votação recebida por Jair Bolsonaro (PSL) em Vila Velha.
> Vitória de Bolsonaro em 57 bairros da Serra
Na mesma região, o candidato do PT, Fernando Haddad, alcançou apenas 12.928 votos, número inferior ao que Jair Bolsonaro conquistou apenas em Coqueiral de Itaparica. No município inteiro, o candidato petista teve 77.613 votos, valor correspondente a 32% dos votos válidos.
A diferença no número de votos em alguns bairros impressiona. Em Coqueiral de Itaparica, por exemplo, dos 20.195 votos válidos, 73,7% foram para o presidente eleito, Jair Bolsonaro.
> Bolsonaro só perdeu em quatro regiões de Vitória
No Centro, a votação também foi bastante favorável ao candidato do PSL. Dos 11.853 votos válidos registrados na zona eleitoral, 9.048, que correspondem a 76,3% dos votos, foram para o capitão.
A maioria também escolheu Bolsonaro na Ponta da Fruta. Dos 2.929 votos válidos da região, o presidente eleito conquistou a preferência de 2.091, o que corresponde a 71,3% dos votos.
Na Glória, a marca se repetiu. Dos 7.676 votos válidos, 70,4%, que correspondem a 5.405 votos, foram para o candidato do PSL.
> Cariacica: Bolsonaro venceu em 48 bairros
Vitória petista
O candidato do PT, Fernando Haddad, só venceu em seis das 57 zonas eleitorais do município, mas ainda assim sem uma diferença expressiva.
> Bolsonaro venceu Haddad em 64 cidades do Espírito Santo
Nos bairros da região da Grande Terra Vermelha, Jair Bolsonaro foi derrotado pelo petista. Em Barramares, foram 1.294 votos no candidato do PT contra 952 no representante do PSL. Em Morada da Barra, 1.782 contra 1.311. Em Residencial Jabaeté, o candidato petista teve 1.814 votos contra 1.665 de Bolsonaro. Em Terra Vermelha, 3.166 contra 2.698, e, em Ulysses Guimarães, 1.945 contra 1.873.
Além da Região 5, Fernando Haddad venceu em Cobi de Baixo, onde conquistou 397 votos, 89 a mais do que Jair Bolsonaro.
Veja o mapa abaixo

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