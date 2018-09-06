Jair Bolsonaro estava de colete

Uma tentativa de agressão ao candidato do PSL a presidente da República, Jair Bolsonaro, durante caminhada no Parque Halfeld em frente à Câmara Municipal de Juiz de Fora, Minas Gerais, cumprindo o dia inteiro extensa agenda na cidade mineira Crédito: FABIO MOTTA

Jair Bolsonaro trajava um colete à prova de balas hoje em Juiz de Fora  aliás, ele o usa já há alguns meses, sempre teve o temor de ser atingido. Seu agressor, contudo, conseguiu atingi-lo no abdômen, logo abaixo do colete. A informação foi publicada pelo colunista Lauro Jardim, de O Globo.

O candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro, foi retirado por seguranças do local onde fazia campanha, em Juiz de Fora, após ser atingido por uma facada, segundo a Polícia Militar.

Bolsonaro estava sendo carregado por apoiadores quando fez uma expressão de dor e foi retirado do local.

Segundo um major da Polícia Militar de Minas, o candidato foi alvo de uma facada. Uma fonte ligada ao candidato disse que o ferimento é superficial, e que Bolsonaro estava sendo atendido na Santa Casa de Juiz de Fora.

Um assessor pessoal de Bolsonaro e um policial disseram que um suspeito de envolvimento com o ataque foi detido.

O deputado foi retirado do local às pressas, em um carro da PF. As circunstâncias completas do episódio ainda estão sendo apuradas. Novas informações em breve.

Um outro vídeo mostra o momento em que o candidato à Presidência é socorrido:

Eduardo Bolsonaro, filho do candidato, postou no Twitter sobre o que aconteceu e pediu orações.

Vídeo feito de um outro ângulo mostra momento do ataque:

O agressor foi detido, segundo a Polícia Federal. A identidade dele, no entanto, não foi divulgada. De acordo com a Coluna do Estadão, a PF vai instaurar inquérito para apurar a agressão.

Flavio Bolsonaro, também filho do candidato à Presidência, postou no Twitter que o pai passa bem e que o ferimento foi apenas superficial.