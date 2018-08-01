Jair Bolsonaro é recebido com festa no Aeroporto de Vitória

A primeira agenda da visita do pré-candidato à Presidência da República, Jair Bolsonaro (PSL), a Vitória, reuniu centenas de apoiadores no Aeroporto de Vitória, no início da noite desta terça-feira (31). De lá, Bolsonaro seguiu para o Ginásio do Álvares Cabral.
Ele chegou ao ginásio às 19h30, acompanhado do senador capixaba Magno Malta (PR), o presidente nacional do PSL, Gustavo Bebbiano, e o presidente estadual da sigla, deputado federal Carlos Manato.
Bolsonaro está em Vitória para participar de evento em apoio ao pré-candidato do PSL ao governo do Estado, tenente-coronel Carlos Alberto Foresti.
MAGNO MALTA
Cotado para a vaga de vice na chapa de Bolsonaro, posição que foi recusada nos últimos dias, o senador Magno Malta (PR), que tentará a reeleição, defendeu a candidatura do capitão da reserva do Exército à Presidência da República.
Estamos aqui porque acreditamos em uma nação que vai voltar a cantar o Hino Nacional. Bolsonaro é filho do vazio de lideranças desse país. Nós poderíamos hoje estar discutindo o futuro da agricultura, das ferrovias, mas estamos discutindo ideologia de gênero, aborto. Ser esquerda hoje é fácil. Aparelharam a nação. Eles queriam a ditadura do proletariado. Há uma tentativa de formar uma nova ordem social, são os pilares do comunismo: pegar os pobres pelo estômago e destruir os valores de família, afirmou Magno.
Temos três pré-candidatos a governador, pessoas do bem, que me relaciono muito bem. Eu já aprovei mais projetos nesse país do que todos juntos. Estou vindo para uma terceira tentativa. Vocês são privilegiados, porque fizeram uma convenção com o presidente do Brasil, disse Magno, sobre Bolsonaro.