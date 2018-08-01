Jair Bolsonaro é recebido com festa no Aeroporto de Vitória

Pessoas se reúnem para esperar o candidato Bolsonaro no Aeroporto de Vitória Crédito: Fernando Madeira

A primeira agenda da visita do pré-candidato à Presidência da República, Jair Bolsonaro (PSL), a Vitória, reuniu centenas de apoiadores no Aeroporto de Vitória, no início da noite desta terça-feira (31). De lá, Bolsonaro seguiu para o Ginásio do Álvares Cabral.

Ele chegou ao ginásio às 19h30, acompanhado do senador capixaba Magno Malta (PR), o presidente nacional do PSL, Gustavo Bebbiano, e o presidente estadual da sigla, deputado federal Carlos Manato.

Bolsonaro está em Vitória para participar de evento em apoio ao pré-candidato do PSL ao governo do Estado, tenente-coronel Carlos Alberto Foresti.

MAGNO MALTA

Cotado para a vaga de vice na chapa de Bolsonaro, posição que foi recusada nos últimos dias, o senador Magno Malta (PR), que tentará a reeleição, defendeu a candidatura do capitão da reserva do Exército à Presidência da República.

Estamos aqui porque acreditamos em uma nação que vai voltar a cantar o Hino Nacional. Bolsonaro é filho do vazio de lideranças desse país. Nós poderíamos hoje estar discutindo o futuro da agricultura, das ferrovias, mas estamos discutindo ideologia de gênero, aborto. Ser esquerda hoje é fácil. Aparelharam a nação. Eles queriam a ditadura do proletariado. Há uma tentativa de formar uma nova ordem social, são os pilares do comunismo: pegar os pobres pelo estômago e destruir os valores de família, afirmou Magno.