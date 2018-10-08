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2º turno

Jair Bolsonaro e Fernando Haddad irão disputar 2º turno

Candidato do PSL liderou 1º turno com 46,93% dos votos. Petista obteve 28,08%
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 out 2018 às 23:45

Publicado em 07 de Outubro de 2018 às 23:45

Crédito: Gazeta Online
A Presidência da República será disputada no segundo turno entre os candidatos Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT), como confirmou a apuração das urnas neste domingo (93,06% já foram apuradas). Bolsonaro obteve 46,93% dos votos, enquanto o petista ficou com 28,08%. Na sequência aparecem Ciro Gomes (PDT), com 12,50%, e Geraldo Alckmin (PSDB), com 4,8%. A eleição será decidida no próximo dia 28.
> Veja o raio-x completo da apuração dos votos no ES
O quadro confirmou a tendência indicada pela pesquisa de boca de urna divulgada pelo Ibope no começo da noite. Segundo o levantamento, Bolsonaro havia obtido 45% dos votos válidos contra 28% de Haddad.
Para ser eleito no primeiro turno, um candidato precisaria ter atingido mais da metade dos votos válidos do pleito.
Na manhã deste domingo, Jair Bolsonaro (PSL), que lidera as pesquisas eleitorais, chegou cedo à Vila Militar, em Deodoro, na Zona Oeste do Rio de Janeiro . Acompanhado de seguranças e usando um colete à prova de balas, ele se disse confiante em uma vitória ainda no primeiro turno.
"Se Deus quiser, a gente liquida hoje", disse o candidato, que afirmou ainda que já teria o apoio de 350 parlamentares, a maioria honesta, segundo ele.
Segundo colocado nas últimas pesquisas, o candidato do PT, Fernando Haddad, votou num colégio da Zona Sul de São Paulo . Acompanhado da mulher, o ex-ministro da Educação no governo de Luiz Inácio Lula da Silva disse que, caso avance, pretende ampliar sua aliança "independentemente de partido". Ainda acrescentou que, ao contrário de Bolsonaro, vai cumprimentar qualquer adversário caso seja derrotado.
"Vamos procurar ampliar para além dos partidos a nossa aliança, para os brasileiros e brasileiras, independentemente de partido, que queiram contribuir para a reconstrução democrática do país. Nós vamos procurar personalidades e pessoas que tenham uma biografia de serviços prestados ao país para governar com unidade", afirmou o petista.

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