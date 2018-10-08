Jair Bolsonaro e Fernando Haddad irão disputar 2º turno

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A Presidência da República será disputada no segundo turno entre os candidatos Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT), como confirmou a apuração das urnas neste domingo (93,06% já foram apuradas). Bolsonaro obteve 46,93% dos votos, enquanto o petista ficou com 28,08%. Na sequência aparecem Ciro Gomes (PDT), com 12,50%, e Geraldo Alckmin (PSDB), com 4,8%. A eleição será decidida no próximo dia 28.

O quadro confirmou a tendência indicada pela pesquisa de boca de urna divulgada pelo Ibope no começo da noite. Segundo o levantamento, Bolsonaro havia obtido 45% dos votos válidos contra 28% de Haddad.

Para ser eleito no primeiro turno, um candidato precisaria ter atingido mais da metade dos votos válidos do pleito.

Na manhã deste domingo, Jair Bolsonaro (PSL), que lidera as pesquisas eleitorais, chegou cedo à Vila Militar, em Deodoro, na Zona Oeste do Rio de Janeiro . Acompanhado de seguranças e usando um colete à prova de balas, ele se disse confiante em uma vitória ainda no primeiro turno.

"Se Deus quiser, a gente liquida hoje", disse o candidato, que afirmou ainda que já teria o apoio de 350 parlamentares, a maioria honesta, segundo ele.

Segundo colocado nas últimas pesquisas, o candidato do PT, Fernando Haddad, votou num colégio da Zona Sul de São Paulo . Acompanhado da mulher, o ex-ministro da Educação no governo de Luiz Inácio Lula da Silva disse que, caso avance, pretende ampliar sua aliança "independentemente de partido". Ainda acrescentou que, ao contrário de Bolsonaro, vai cumprimentar qualquer adversário caso seja derrotado.