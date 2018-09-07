Jair Bolsonaro 'chegou no hospital quase morto', diz filho

Uma tentativa de agressão ao candidato do PSL a presidente da República, Jair Bolsonaro, durante caminhada no Parque Halfeld em frente à Câmara Municipal de Juiz de Fora, Minas Gerais, cumprindo o dia inteiro extensa agenda na cidade mineira Crédito: FABIO MOTTA

O deputado estadual Flavio Bolsonaro afirmou que Jair Bolsonaro, seu pai, "chegou quase morto" ao hospital, após ser esfaqueado durante um ato de campanha em Juiz de Fora, em Minas Gerais. O parlamentar, que é candidato ao Senado pelo Rio de Janeiro, havia dito anteriormente que o ferimento era superficial.

Segundo a mensagem postada por Flavio no Twitter, diversos órgãos internos foram atingidos pela perfuração: "A perfuração atingiu parte do fígado, do pulmão e da alça do intestino. Perdeu muito sangue, chegou no hospital com pressão de 10/3, quase morto... Seu estado agora parece estabilizado. Orem, por favor!", disse. Segundo a assessoria de Jair Bolsonaro, o candidato à Presidência passa por uma cirurgia nesse momento.

Bolsonaro estava sendo carregado por apoiadores quando fez uma expressão de dor e foi retirado do local. O deputado foi retirado do local às pressas, em um carro da Polícia Federal, e levado para a Santa Casa de Misericórdia. Ao chegar ao hospital, ele fez um ultrassom, quando foi identificada a necessidade de cirurgia. Bolsonaro era acompanhado por segurança da Polícia Federal e usava um colete à prova de balas no momento do ataque.