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Dia de campanha

Jackeline Rocha vai a protesto e defende diálogo com minorias

Candidata do PT ao governo do Estado propõe o fortalecimento do Instituto Jones dos Santos Neves no combate às desigualdades
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 set 2018 às 00:14

Publicado em 30 de Setembro de 2018 às 00:14

especial
Durante a participação na manifestação "Mulheres Contra o Bolsonaro", que aconteceu durante a tarde deste sábado, na Enseada do Suá, em Vitória, a candidata ao governo do Estado pelo PT, Jackeline Rocha, reafirmou que as políticas para a eliminação de desigualdades sociais representam a prioridade em seu plano de governo.
Segundo ela, é preciso promover o desenvolvimento socioeconômico do Estado, com o fortalecimento do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) e a criação da Secretaria e Observatório do Trabalho.
"A desigualdade é a raiz das várias violências que a população sofre hoje, e, por isso, precisamos investir com urgência em órgãos competentes que trabalham para que a renda possa ser melhor distribuída, e para que todo o potencial empreendedor no estado seja valorizado", defendeu Jackeline.
Jackeline Rocha participou de protesto na Enseada do Suá Crédito: Carlos Alberto Silva
A candidata acrescentou ainda que os aspectos sociais da desigualdade também devem ser estudados. "Quando temos esse dado de que o Espírito Santo lidera a contagem de feminicídios no Brasil, podemos notar a ausência de atenção do Estado para essas questões. Como governadora, será meu dever a promoção do bem-estar das mulheres e combater a feminização da pobreza", enfatizou.
Jackeline comentou ainda sobre uma possível visita do candidato a presidente pelo PT, Fernando Haddad, e da vice, Manuela Dávila (PCdoB), na próxima semana. A vinda dos candidatos depende da agenda de debates e sabatinas, e deverá ser confirmada na próxima terça-feira.
Sobre a reta final de sua campanha, a petista concentrará suas forças na Grande Vitória. Neste domingo, 30, participará de caminhada na feira de Terra Vermelha, em Vila Velha, às 8h, e depois, às 9h, estará na Feira de Gurigica, em Vitória.
Na próxima terça-feira, 2, Jackeline participará do debate com candidatos ao governo do Estado na TV Gazeta, às 22h. Na quinta-feira, 4, ela participará do debate CBN/Gazeta, às 10h.
A autora é residente em jornalismo. Texto sob supervisão de Erika Santos

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