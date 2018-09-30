Jackeline Rocha vai a protesto e defende diálogo com minorias

Durante a participação na manifestação "Mulheres Contra o Bolsonaro", que aconteceu durante a tarde deste sábado, na Enseada do Suá, em Vitória, a candidata ao governo do Estado pelo PT, Jackeline Rocha, reafirmou que as políticas para a eliminação de desigualdades sociais representam a prioridade em seu plano de governo.

Segundo ela, é preciso promover o desenvolvimento socioeconômico do Estado, com o fortalecimento do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) e a criação da Secretaria e Observatório do Trabalho.

"A desigualdade é a raiz das várias violências que a população sofre hoje, e, por isso, precisamos investir com urgência em órgãos competentes que trabalham para que a renda possa ser melhor distribuída, e para que todo o potencial empreendedor no estado seja valorizado", defendeu Jackeline.

Jackeline Rocha participou de protesto na Enseada do Suá Crédito: Carlos Alberto Silva

A candidata acrescentou ainda que os aspectos sociais da desigualdade também devem ser estudados. "Quando temos esse dado de que o Espírito Santo lidera a contagem de feminicídios no Brasil, podemos notar a ausência de atenção do Estado para essas questões. Como governadora, será meu dever a promoção do bem-estar das mulheres e combater a feminização da pobreza", enfatizou.

Jackeline comentou ainda sobre uma possível visita do candidato a presidente pelo PT, Fernando Haddad, e da vice, Manuela Dávila (PCdoB), na próxima semana. A vinda dos candidatos depende da agenda de debates e sabatinas, e deverá ser confirmada na próxima terça-feira.

Sobre a reta final de sua campanha, a petista concentrará suas forças na Grande Vitória. Neste domingo, 30, participará de caminhada na feira de Terra Vermelha, em Vila Velha, às 8h, e depois, às 9h, estará na Feira de Gurigica, em Vitória.