  • Início
  • Brasil
  • Jackeline Rocha aposta em feiras no último domingo de campanha
Corpo a corpo

Jackeline Rocha aposta em feiras no último domingo de campanha

Candidata do PT ao governo do ES disse que estar junto ao povo é a principal característica de sua campanha
Redação de A Gazeta

Publicado em 30 de Setembro de 2018 às 19:04

A candidata do PT ao governo do Estado, Jackeline Rocha, apostou nas feiras para pedir votos no último domingo de campanha antes da eleição. No bairro Terra Vermelha, em Vila Velha, na manhã deste domingo (30), ela cumprimentou feirantes, conversou com eleitores, falou de suas propostas e distribuiu seu material de campanha. Em seguida, se dirigiu para a feira de Gurigica, em Vitória, onde também fez corpo a corpo com eleitores.
A candidata do PT ao governo do Estado, Jackeline Rocha, apostou nas feiras para pedir votos no último domingo de campanha antes da eleição Crédito: Divulgação/campanha
Restando apenas seis dias para as eleições, a candidata salientou que estar junto ao povo é a principal característica de sua campanha. Ela também disse que, se eleita, manterá o mesmo comportamento. Afirmou que nesta reta final continuará intensificando suas ações.
"Estar com o povo já é uma marca de minha campanha, e nesta reta final farei exatamente como me comportarei no gabinete: junto à população capixaba. Vamos nos aproximar ainda mais de cada cidadão e cidadã, para estarmos juntos, na mesma sintonia, com a mesma voz e coragem, no dia 7 de outubro", afirmou.
Jackeline disse, por meio de sua assessoria, que no momento não há previsão de que Fernando Haddad, candidato à Presidência pelo PT, visite o Estado. "A vinda dos candidatos depende da agenda de debates e sabatinas. Não sabemos se a visita acontecerá nas eleições do primeiro turno. Até terça-feira confirmaremos", informou.

