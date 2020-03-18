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Fronteiras fechadas

Itamaraty acompanha turistas brasileiros que tentam retornar ao País

De acordo com o Ministério de Relações Exteriores, são milhares de pessoas nessa situação após países decidirem restringir ou fechar por completo a circulação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mar 2020 às 14:26

Publicado em 18 de Março de 2020 às 14:26

Passageiros e funcionários usam máscaras de proteção no terminal 2 da Latam no Aeroporto de Guarulhos Crédito: Zanone Fraissat/ Folhapress
O Itamaraty afirmou nesta quarta-feira, 18, que acompanha com atenção a situação de turistas brasileiros que enfrentam dificuldades para retornar ao País diante da crise pandêmica do novo coronavírus. De acordo com o Ministério de Relações Exteriores, são milhares de pessoas nessa situação após países de diferentes regiões decidirem restringir ou fechar por completo a circulação dentro e fora de seus territórios. Os principais pontos de atenção estão no Peru, Marrocos e Vietnã.
"O Itamaraty acompanha com atenção a situação de turistas brasileiros no Peru, Marrocos, Vietnã, entre outros países. Por meio das embaixadas, estão sendo feitas gestões junto a autoridades locais, para o pronto regresso de brasileiros", disse o Itamaraty pelo Twitter.
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"As embaixadas e repartições consulares do Brasil estão mobilizadas na assistência aos brasileiros que se encontrem no exterior e enfrentem dificuldades de regresso ao Brasil em função de restrições dos governos locais relacionadas ao coronavírus", informou a pasta em outra publicação.
Como revelou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, as companhias aéreas Gol e TAM entraram em acordo hoje com o governo para transportar os quase 4 mil turistas brasileiros que estão presos no Peru. O país vizinho fechou as fronteiras para conter o avanço do coronavírus. As tratativas têm sido acompanhadas pela Embaixada do Brasil em Lima.
Aos brasileiros que estão no exterior, o Itamaraty recomenda que sigam as orientações das autoridades de saúde locais, além das medidas de prevenção e controle para a infecção do novo coronavírus.

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