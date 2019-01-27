Israel diz que delegação de 130 pessoas está a caminho de Brumadinho

O tenente-coronel e chefe de comunicação da Força de Defesa de Israel, Jonathan Conricus, disse neste domingo (27) que uma delegação de 130 homens e mulheres está a caminho de, em Minas Gerais, para ajudar no resgate de pessoas soterradas pela barragem da Vale, que se rompeu na sexta-feira. Até o momento, foram confirmadas 34 mortes.