Israel diz que delegação de 130 pessoas está a caminho de Brumadinho

O tenente-coronel e chefe de comunicação da Força de Defesa de Israel, Jonathan Conricus, disse neste domingo (27) que uma delegação de 130 homens e mulheres está a caminho de Brumadinho, em Minas Gerais, para ajudar no resgate de pessoas soterradas pela barragem da Vale, que se rompeu na sexta-feira. Até o momento, foram confirmadas 34 mortes.
Segundo Conricus, a delegação deve ficar por uma semana e terá como foco "procurar sobreviventes". "A delegação inclui forças K-9, bombeiros e uma unidade especial subaquática", afirmou o tenente-coronel.
Os militares israelenses estão respondendo a uma ordem do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que ofereceu a ajuda a Jair Bolsonaro. Fonte: Associated Press