Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Israel diz que delegação de 130 pessoas está a caminho de Brumadinho
AJUDA PARA RESGATE

Israel diz que delegação de 130 pessoas está a caminho de Brumadinho

A delegação deve ficar por uma semana e terá como foco "procurar sobreviventes"

Publicado em 27 de Janeiro de 2019 às 09:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jan 2019 às 09:02
Rompimento de barragem em Brumadinho, Minas Gerais Crédito: MOISéS SILVA/O TEMPO/ESTADÃO CONTEÚDO
O tenente-coronel e chefe de comunicação da Força de Defesa de Israel, Jonathan Conricus, disse neste domingo (27) que uma delegação de 130 homens e mulheres está a caminho de Brumadinho, em Minas Gerais, para ajudar no resgate de pessoas soterradas pela barragem da Vale, que se rompeu na sexta-feira. Até o momento, foram confirmadas 34 mortes.
Segundo Conricus, a delegação deve ficar por uma semana e terá como foco "procurar sobreviventes". "A delegação inclui forças K-9, bombeiros e uma unidade especial subaquática", afirmou o tenente-coronel.
Os militares israelenses estão respondendo a uma ordem do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que ofereceu a ajuda a Jair Bolsonaro. Fonte: Associated Press

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Museu Vale vai ser restaurado e abrigará novo espaço cultural em Vila Velha
Mulher roncando
Roncar é perigoso? Especialista explica os riscos e como tratar o problema
Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados