Irmão de candidato é condenado por pesquisa falsa no Facebook

Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) determinou a retirada do post com a falsa pesquisa do Facebook Crédito: Gustavo Louzada/Arquivo

O juiz auxiliar do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES), Délio José Rocha Sobrinho, aplicou, nesta segunda-feira (15), uma multa de R$ 53,2 mil a um usuário do Facebook que publicou, em sua página na rede social, uma pesquisa eleitoral falsa sobre a disputa entre candidatos de Baixo Guandu à Assembleia Legislativa.

O post, publicado há três dias das eleições, exibia um gráfico com percentuais atribuídos a cinco candidatos e, ainda, trazia números referentes a "indecisos" e "brancos/nulos". O gráfico tinha como título "deputados estadual guanduense (sic)". Não havia número de registro, nome dos responsáveis pela pesquisa e também não estava registrada na Justiça Eleitoral. A ausência desses itens é vedada para divulgação de pesquisas em períodos eleitorais.

A publicação foi feita por Rogério Araújo. Ele é irmão de Romilson Araújo (PSDB), que concorreu a uma vaga na Assembleia Legislativa, obteve 1.494 votos e não foi eleito. Na sondagem falsa, Romilson aparecia em vantagem, na comparação com os demais candidatos a deputado estadual da região.

No último dia 5 de outubro, a pedido de um dos candidatos que se sentiram prejudicados com a publicação, Rocha Sobrinho já havia determinado a retirada do conteúdo do ar, liminarmente (decisão provisória). Desta vez, ele se debruçou sobre a íntegra da representação e aplicou a legislação eleitoral.

"Ao publicar em sua página pessoal no Facebook dados com intenção de votos para as eleições de 2018, ao arrepio da forma prevista em lei, (Rogério Araújo) induziu os eleitores a erro, sobretudo no município de Baixo Guandu, cidade de pequeno porte, cuja amplitude de uma divulgação de pesquisa tem potencialidade de influenciar no pleito", frisou o magistrado na sentença.

A representação também pedia a condenação do candidato beneficiado com o conteúdo falso. O juiz entendeu não haver provas sobre autoria ou sobre prévio conhecimento por parte de Romilson Araújo e julgou improcedente a representação contra o tucano.