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Irmã e viúva de Marielle entram com ação contra o Facebook

Elas pedem a retirada do ar de conteúdos difamatórios e a identificação dos usuários

Publicado em 27 de Março de 2018 às 19:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2018 às 19:32
Marielle Franco foi assassinada no dia 14 de março Crédito: Reprodução/Instagram
A irmã e a companheira da vereadora Marielle Franco, assassinada no dia 14 de março, deram entrada numa ação contra o Facebook, na tarde desta terça-feira (27). Elas pedem que o provedor retire do ar publicações e compartilhamentos em geral, realizados na rede social, "com conteúdos criminosos, sabidamente inverídicos e atentatórios à honra, dignidade e memória da vereadora. A ação foi distribuída para a 15ª Vara Civel.
> Filha de Marielle Franco tatua o rosto da mãe no braço
Anielle Barboza e Monica Benicio requereram o segredo de justiça, para preservar a intimidade dos usuários apontados no documento que tem 75 páginas. Foram apresentados prints e links com nome dos usuários que publicaram e compartilharam conteúdos questionados. Até agora, segundo a defesa, foram identificados sete memes diferentes reproduzidos no Facebook, além de nove páginas públicas que compartilharam os conteúdo.
> Marielle Franco: negra e a quinta vereadora mais votada do Rio
A ação pede a retirada do ar dos links já indicados no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária; que Facebook seja obrigado a filtrar os memes indicados na petição inicial, bloquear novas postagens com o mesmo conteúdo e retirar do ar as já existentes; e que outras publicações que serão indicadas pelas autoras também sejam retiradas do ar. Na ação, foi apontado o início da divulgação de fake news, segundo reportagem do GLOBO, que surgiu com a publicação de Luciano Ayan, do Ceticismo Político, reproduzido na página do MBL.
 

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