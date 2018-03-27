Irmã e viúva de Marielle entram com ação contra o Facebook

Marielle Franco foi assassinada no dia 14 de março Crédito: Reprodução/Instagram

A irmã e a companheira da vereadora Marielle Franco, assassinada no dia 14 de março, deram entrada numa ação contra o Facebook, na tarde desta terça-feira (27). Elas pedem que o provedor retire do ar publicações e compartilhamentos em geral, realizados na rede social, "com conteúdos criminosos, sabidamente inverídicos e atentatórios à honra, dignidade e memória da vereadora. A ação foi distribuída para a 15ª Vara Civel.

Anielle Barboza e Monica Benicio requereram o segredo de justiça, para preservar a intimidade dos usuários apontados no documento que tem 75 páginas. Foram apresentados prints e links com nome dos usuários que publicaram e compartilharam conteúdos questionados. Até agora, segundo a defesa, foram identificados sete memes diferentes reproduzidos no Facebook, além de nove páginas públicas que compartilharam os conteúdo.

A ação pede a retirada do ar dos links já indicados no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária; que Facebook seja obrigado a filtrar os memes indicados na petição inicial, bloquear novas postagens com o mesmo conteúdo e retirar do ar as já existentes; e que outras publicações que serão indicadas pelas autoras também sejam retiradas do ar. Na ação, foi apontado o início da divulgação de fake news, segundo reportagem do GLOBO, que surgiu com a publicação de Luciano Ayan, do Ceticismo Político, reproduzido na página do MBL.