'Irmã Dulce levou esperança para muita gente', diz Bolsonaro

Jair Bolsonaro, presidente da República Crédito: Isac Nóbrega/PR

O presidente Jair Bolsonaro saudou nesta terça-feira (15) o trabalho social da Irmã Dulce, canonizada no último domingo (13), em cerimônia conduzida pelo papa Francisco no Vaticano, tornando-se a primeira santa brasileira.

"Primeiramente, temos uma santa brasileira, Irmã Dulce dos Pobres. O que fica da obra dela é nós tentarmos ser, pelo menos um dia por ano, o que foi Irmã Dulce, uma mulher que levou esperança para muita gente, com seu sacrifício, sua abnegação e seu determinismo", disse Bolsonaro durante cerimônia no Palácio do Planalto que marcou a liberação de verbas para uma associação que leva o nome da santa. "Estamos muito felizes neste momento, afinal de contas, uma parte considerável da população brasileira é católica, e a grande parte é cristã", acrescentou.

Na solenidade, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, assinou portaria que autoriza o repasse de R$ 18 milhões ao Hospital Santo Antônio (HSA)  Associação Obras Sociais Irmã Dulce (OSID). A unidade de saúde é considerada o coração das obras sociais Irmã Dulce, em Salvador. O recurso federal será destinado ao custeio de estudos e pesquisas em saúde, à manutenção e reforma do hospital e à capacitação de recursos humanos. Atualmente, o complexo hospitalar realiza mais de 2 milhões de atendimentos por ano, pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Ao todo, o HSA dispõe de 954 leitos, que registram uma média de 17 mil internações e 12 mil cirurgias anuais. Além de um Centro de Tratamento Intensivo, o hospital oferece atendimento em 17 especialidades.