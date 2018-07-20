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Acordo selado

Investidores reagem positivamente a acordo entre Alckmin e o Centrão

Dólar e juros futuros amanheceram em queda pelo segundo dia consecutivo após anúncio de apoio do bloco ao tucano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jul 2018 às 14:10

Publicado em 20 de Julho de 2018 às 14:10

Alckmin Crédito: Estadão Conteúdo
Os investidores reagiram positivamente ao apoio do Centrão - bloco formado com DEM, PR, PP, PRP e Solidariedade - ao ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB) nas eleições 2018, que ocasionou queda do dólar e dos juros futuros pelo segundo dia consecutivo nesta sexta-feira, 20.
O acordo selado na quinta entre o tucano e as legendas do bloco traz alívio, segundo investidores, porque é um sinal de fortalecimento de uma candidatura considerada reformista pelos agentes financeiros, minimizando o risco eleitoral. A aliança do Centrão com o pré-candidato Ciro Gomes (PDT) era vista com certa desconfiança pelo mercado. A queda frente ao real está em linha também com a desvalorização do dólar no exterior.
A notícia do acerto eleitoral, divulgada pouco antes das 17h da quinta, já havia influenciado os negócios no fim da sessão do dia, levando o dólar a fechar em queda de 0,06%. Mas o otimismo segue dando o tom do mercado, e o dólar à vista já bateu as mínimas, com queda de 1,24%, aos R$ 3,7945.
A informação divulgada com exclusividade pelo Estadão/Bradocast Político de que que o PP comunicava os seus dirigentes a concretização do acordo trouxe otimismo aos mercados domésticos no fim da tarde da quinta, levando a Bolsa e o real a inverterem as perdas exibidas desde o começo do dia. Nos minutos finais da sessão, o Ibovespa migrou para o azul e fechou em alta de 0,16% e o dólar encerrou abaixo dos R$ 3,85, aos R$ 3,8423 (-0,06%).
A oficialização do acordo político ocorrerá no dia 26. Alckmin, que na quinta já tinha conseguido apoio do PTB, é o presidenciável mais alinhado à demanda dos investidores. Ciro, por sua vez, tem rejeição no mercado financeiro.
Às 9h32 desta sexta, o dólar à vista caía 0,97%, aos R$ 3,8050. O dólar futuro de agosto estava em queda de 0,66%, aos R$ 3,8095.

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