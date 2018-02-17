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Reintegração

Internos de sistema penitenciário garantem vaga na UERJ

Entre os cursos escolhidos pelos classificados estão Comunicação Social, Engenharia de Produção e Odontologia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 fev 2018 às 12:39

Publicado em 17 de Fevereiro de 2018 às 12:39

Sala de aula em penitenciária do Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/Seap
Seis internos do sistema penitenciário fluminense foram aprovados no vestibular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Dos 1.065 inscritos no Enem 2017, outros nove foram selecionados pelo Sisu (Sistema de Seleção Unificada), de acordo com os critérios do programa.
Entre os cursos escolhidos pelos classificados estão Ciências Sociais, Comunicação Social, Engenharia de Produção, Odontologia, Engenharia Metalúrgica, Matemática e Turismo. Poderão sair para estudar durante o dia os detentos que estiverem cumprindo pena no regime semiaberto, desde que tenham autorização da Justiça.
Durante o período em que estão na penitenciária, os internos têm acesso a material didático, como vídeo-aulas e apostilas. As unidades prisionais também contam com escolas e aulas dos ensinos fundamental e médio.
"Alguns começaram a estudar dentro do sistema prisional no ensino fundamental e avançaram com muito esforço para buscar a melhoria de suas vidas por meio da educação. A conquista de estudar em uma universidade é um sonho se realizando em construir uma vida digna", disse o diretor de Educação da Inserção Social da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap), Geovani Lima.

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