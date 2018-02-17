Internos de sistema penitenciário garantem vaga na UERJ

Sala de aula em penitenciária do Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/Seap

Seis internos do sistema penitenciário fluminense foram aprovados no vestibular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Dos 1.065 inscritos no Enem 2017, outros nove foram selecionados pelo Sisu (Sistema de Seleção Unificada), de acordo com os critérios do programa.

Entre os cursos escolhidos pelos classificados estão Ciências Sociais, Comunicação Social, Engenharia de Produção, Odontologia, Engenharia Metalúrgica, Matemática e Turismo. Poderão sair para estudar durante o dia os detentos que estiverem cumprindo pena no regime semiaberto, desde que tenham autorização da Justiça.

Durante o período em que estão na penitenciária, os internos têm acesso a material didático, como vídeo-aulas e apostilas. As unidades prisionais também contam com escolas e aulas dos ensinos fundamental e médio.