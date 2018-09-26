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Coágulo

Internado, Ciro Gomes passa por cauterização na próstata

Após exames, foi constatado que o candidato tinha um coágulo na próstata
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 set 2018 às 02:47

Publicado em 26 de Setembro de 2018 às 02:47

Crédito: Marcia Foletto / Agência O Globo
O presidenciável do PDT nas eleições 2018, Ciro Gomes, foi atendido nesta terça-feira, 25, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, de acordo com a instituição. A assessoria do candidato diz que ele foi submetido a exames de rotina e que passa bem. A informação foi adiantada pela coluna Direto da Fonte, da jornalista Sonia Racy.
Após exames, foi constatado que Ciro tinha um coágulo na próstata. Ele passou por um procedimento de cauterização de vasos da glândula. O procedimento foi realizado pelo médico urologista Miguel Srougi.
Ainda de acordo com a assessoria do pedetista, ele deve receber alta na manhã desta quarta-feira, 26, e participar do debate do SBT, da Folha de S.Paulo e do UOL no fim da tarde.
Ciro fez agenda pública nesta terça-feira em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro.

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