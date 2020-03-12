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Pandemia

Integrante da comitiva, ministro cumpre agenda por videoconferência

Bento Albuquerque,  o ministro de Minas e Energia, parte da comitiva juntamente com o secretário de Comunicação, Fábio Wajngarten, que teve resultado positivo para coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2020 às 15:47

Publicado em 12 de Março de 2020 às 15:47

O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil
O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, vai cumprir sua agenda de compromissos desta quinta-feira, 12, por videoconferência, em seu gabinete. Albuquerque fez parte da comitiva que acompanhou o presidente Jair Bolsonaro em viagem aos Estados Unidos, juntamente com o secretário de Comunicação, Fábio Wajngarten, que teve resultado positivo para o teste da doença, como antecipou o Estadão/Broadcast.
A assessoria do ministro Bento Albuquerque não informou se ele apresenta sintomas nem se foi testado para coronavírus. "O ministro está tomando todas as medidas e providências que o caso requer. A agenda de hoje está mantida", informou a assessoria do MME.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Bolsonaro se encontrou nesta semana com o presidente dos EUA, Donald Trump. Também fizeram parte da comitiva os ministros do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno; da Defesa, Fernando Azevedo e Silva; e das Relações Exteriores, Ernesto Araújo.
A comitiva contou ainda com os senadores Jorginho Mello (PL-SC) e Nelson Trad (PSD-MS) e os deputados Daniel Freitas (PSL-SP) e Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), além do assessor especial da Presidência Filipe Martins, do secretário especial de Pesca, Jorge Seif Júnior, e do presidente da Embratur, Gilson Machado.

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