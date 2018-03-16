Instituto Lula lança 'vaquinha' para continuar funcionando

Paulo Okamotto, presidente do Instituto Lula Crédito: Divulgação/CEPAL

Criado com o objetivo de defender e manter o legado do ex-presidente Lula e, desde 2014, foco das investigações da Lava-Jato, o Instituto Lula lançou uma campanha de financiamento coletivo para continuar aberto.

A "vaquinha" quer arrecadar R$ 720 mil, valor que seria o bastante para manter as atividades por um semestre. O Instituto prometeu publicar semanalmente a prestação de contas com os valores arrecadados em relação à meta. Os interessados podem contribuir com qualquer quantia.

A situação financeira da entidade se complicou após procedimento da Receita Federal que cobra cerca de R$ 17 milhões de impostos devidos. A Receita, após uma investigação interna, constatou que o Instituto teria fugido dos objetivos propostos em seu estatuto. Além do fim das isenções fiscais, a Receita ordenou o pagamento dos impostos que deveriam ter sido pagos por um período de cinco anos.

"Diante deste cenário nos vimos motivados a buscar o apoio das pessoas que comungam do entendimento de que é imprescindível manter o Instituto Lula vivo operante, dando continuidade à sua missão e mantendo vivo o legado da trajetória do ex-presidente Lula", afirmou o instituto em comunicado publicado em seu site.

O Instituto diz que tenta reverter a decisão na Justiça. No entanto, a organização não tem dinheiro para se manter por tanto tempo.

De acordo com o presidente do Instituto Lula, Paulo Okamotto, a solução foi buscar ajuda nas pessoas físicas.

"É neles que a gente confia", disse Okamoto.

Segundo ele, o ex-presidente vem bancando o funcionamento do Instituto do próprio bolso.

Entre os argumentos para convencer os apoiadores, o Instituto afirma que foi a partir de estudos feitos na entidade que programas como Fome Zero, Minha Casa Minha Vida e Luz Para Todos foram colocados em prática durante os dois mandatos do ex-presidente. A organização teria criado outros projetos como "Brasil da Mudança" e o "Memorial da Democracia", para defender a trajetória do petista.

O Instituto é um dos focos da investigação da Lava-Jato: o ex-presidente Lula é acusado de ter recebido vantagens indevidas por meio da aquisição de um terreno que serviria de sede para o Instituto, pago pela Odebrecht. A operação teria sido intermediada pelo advogado do ex-presidente, Roberto Teixeira, e pelo pecuarista José Carlos Bumlai, amigo do petista, e também envolveria o aluguel da cobertura vizinha à que Lula mora em São Bernardo.

Em 2016, o prédio do Instituto foi alvo de mandados de busca e apreensão durante a deflagração da 24ª fase da Lava-Jato, batizada de Aletheia, e que teve Lula como alvo.