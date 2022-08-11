Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Instituto lança cartilha com estratégias para combater a violência política
Folha de São Paulo

Instituto lança cartilha com estratégias para combater a violência política

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Instituto de Defesa da População Negra (IDPN) lançará nesta quinta-feira (11) um manual de enfrentamento à violência política. O documento bu...
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 ago 2022 às 15:16

Publicado em 11 de Agosto de 2022 às 15:16

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Instituto de Defesa da População Negra (IDPN) lançará nesta quinta-feira (11) um manual de enfrentamento à violência política. O documento busca fornecer estratégias jurídicas que possam ser usadas por parlamentares e por candidatos a cargos eletivos e, especialmente, por pessoas negras.
O documento afirma que violência política é mais frequente entre determinados grupos sociais, como mulheres, negros, quilombolas, indígenas, moradores de regiões descentralizadas e pessoas LGBTQIA+.
A cartilha enumera leis que coíbem ataques dessa natureza e outros crimes listados no código penal que podem acometer parlamentares e candidatos, como os de ameaça, de perseguição, racismo, homofobia e transfobia.
O IDPN lembra que notícias falsas, por exemplo, não são tipificadas como um crime específico no Brasil, embora portarias e resoluções do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) busquem combatê-las. Mas afirma que a prática pode ser enquadrada em crimes já previstos pela legislação brasileira, como é o caso daqueles que atentam contra a honra.
O manual "#BastadeViolênciaPolítica" ainda indica estratégias de atuação em casos de violência política, como buscar ajuda junto à Casa legislativa, à Justiça, ao Ministério Público ou até mesmo a uma delegacia de polícia e quais as vantagens e desvantagens em cada caso.
Fundado há dois anos, o IDPN oferece assessoria jurídica gratuita à população negra e formação para jovens advogados negros.
Nesta quinta, o instituto também lançará o IDPN Cast, podcast semanal que será apresentado por advogados que integram seus quadros e falará sobre a Justiça a partir de uma perspectiva racial.
"Este é um momento importante para o IDPN porque marca a ampliação das ações propostas
inicialmente", afirma o coordenador da instituição, Joel Luiz Cost. " Isso nos permite reconhecer a importância de ter a Justiça sendo analisada a partir de uma perspectiva negra, numa sociedade onde o racismo baliza todas as ações", segue.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Corrida e romaria da Festa da Penha alteram trânsito neste domingo (5)
Imagem de destaque
Luciana Gimenez é chamada de 'fútil' e 'vazia' e rebate ofensas; entenda
Imagem de destaque
'Apaixonado por você', diz Vini Jr. a Virginia após rumores de crise

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados