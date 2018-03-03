Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Instituto de ciências criminais critica endurecimento de regime aberto
"Irresponsável"

Instituto de ciências criminais critica endurecimento de regime aberto

Especialista chama ideia de irresponsável e ridícula,a já que País falha até no cumprimento da lei vigente

Publicado em 03 de Março de 2018 às 13:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mar 2018 às 13:47
Tornozeleiras eletrônicas Crédito: Reprodução | Internet
O advogado criminalista Renato Vieira, diretor do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCrim), classificou como "irresponsável" a proposta que pretende substituir o regime aberto por medidas como serviços comunitários e uso da tornozeleira eletrônica para crimes hediondos e praticados por organizações criminosas. Como revelado pelo Broadcast Político, o projeto tem sido discutido pelos presidentes da Câmara e do Senado e ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
 
É o cúmulo da irresponsabilidade a tramitação de uma proposta como essa, diante de números tão alarmantes e desesperadores de pessoas presas no Brasil', criticou o advogado.
Segundo o ex-delegado da Polícia Federal e ex-prefeito Rodney Miranda, designado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), para trabalhar no texto sobre revisão da progressão de pena, o intuito é endurecer as regras para os crimes mais graves.
Chega a ser ridículo, inclusive, diante de notícias rumorosas de Estados da Federação não terem sequer tornozeleiras eletrônicas para que se cumpra a lei já vigente, pensar na mesma medida sem a menor atenção ao que já existe em termos de déficit no cumprimento das normas vigentes e válidas, ressalta Vieira.
Em entrevista ao Broadcast, Rodney justificou que a proposta, ainda em processo elaboração, iria diminuir o sentimento de impunidade e dar mais respaldo aos operadores poderem enfrentar o crime.
Imaginar que a alteração ainda mais draconiana de formas de cumprimento de pena irá arrefecer o atribuído sentimento de impunidade beira ao ridículo e ao desrespeito com todas as discussões que precisam ser vistas na sociedade brasileira atualmente", rebateu o criminalista.
Vieira também criticou a iniciativa do Legislativo e do Judiciário de tentar elaborar um texto para facilitar a autorização do porte de armas para quem responde a inquérito policial.
"Tão grave ou até pior que isso é amenizar os rigores legais para o porte e uso de armas de fogo, em assunção franca e aberta de política criminal que incentiva a barbaridade e a escalada já inaceitável no cometimento de atos violentos."

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Evento geek acontece neste fim de semana em Vila Velha
Evento geek reúne dubladores e atrações de cultura pop em Vila Velha neste fim de semana
Fiat Strada Ultra
Domínio das picapes e avanço da BYD marcam 1º trimestre automotivo no ES
Imagem de destaque
6 livros para crescer na carreira e nos negócios

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados