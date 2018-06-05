Instagram admite problema no Android

O Instagram apresentou instabilidade, desde a noite de segunda-feira, para alguns dispositivos móveis com sistema operacional Android. Através de seu perfil no Twitter (@instagram), a empresa lamentou a falha e pediu para usuários reinstalarem ou atualizarem o aplicativo. Ainda na manhã desta terça-feira, alguns usuários receberam a mensagem de erro "Instagram apresenta falhas continuamente".
Nas redes sociais, muitos internautas tentavam entender o que houve com o aplicativo. Outros ficaram revoltados e ainda teve gente que criou memes. Veja a reação no Twitter:
"Ontem, houve um problema fazendo com que o aplicativo Instagram falhasse em dispositivos Android. Lamentamos, e as coisas estão resolvidas! Se você ainda estiver enfrentando problemas, tente reinstalar ou atualizar seu aplicativo."