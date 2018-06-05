Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Atualizar ou reinstalar app

Instagram admite problema no Android

Confira a reação dos internautas nas redes sociais

Publicado em 05 de Junho de 2018 às 16:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jun 2018 às 16:06
Usuários relatam mensagem de erro ao acessar aplicativo Crédito: Reprodução
O Instagram apresentou instabilidade, desde a noite de segunda-feira, para alguns dispositivos móveis com sistema operacional Android. Através de seu perfil no Twitter (@instagram), a empresa lamentou a falha e pediu para usuários reinstalarem ou atualizarem o aplicativo. Ainda na manhã desta terça-feira, alguns usuários receberam a mensagem de erro "Instagram apresenta falhas continuamente".
Nas redes sociais, muitos internautas tentavam entender o que houve com o aplicativo. Outros ficaram revoltados e ainda teve gente que criou memes. Veja a reação no Twitter:
"Ontem, houve um problema fazendo com que o aplicativo Instagram falhasse em dispositivos Android. Lamentamos, e as coisas estão resolvidas! Se você ainda estiver enfrentando problemas, tente reinstalar ou atualizar seu aplicativo."

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados