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Até sexta (16)

Inscrições para o Prouni começam nesta terça-feira (13) com 134 mil bolsas

O programa oferece bolsas integrais e parciais. Para participar, o candidato precisa comprovar renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até 1,5 salário mínimo e três salários mínimos, respectivamente

Publicado em 13 de Julho de 2021 às 13:32

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 jul 2021 às 13:32
As inscrições para o Programa Universidade Para Todos (Prouni) 2021, programa que seleciona candidatos para bolsas parciais e integrais em universidades particulares, abre nesta terça-feira (12) e termina às 23h59 de sexta (15)
As inscrições para o Programa Universidade Para Todos (Prouni) 2021, programa que seleciona candidatos para bolsas parciais e integrais em universidades particulares, abre nesta terça-feira (12) e termina às 23h59 de sexta (15) Crédito: Aloisio Mauricio /Fotoarena/Folhapress
As inscrições para o Prouni (Programa Universidade para Todos) começaram nesta terça-feira (13). Serão ofertadas 134.329 bolsas para o ingresso em instituições particulares de todo o país.
As inscrições vão até sexta (16) e devem ser feitas pelo portal do Prouni.
O programa oferece bolsas integrais e parciais. Para participar, o candidato precisa comprovar renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até 1,5 salário mínimo e três salários mínimos, respectivamente.
Somente podem se inscrever estudantes que não possuam diploma de ensino superior e que tenham feito a prova do Enem. É preciso ter obtido, no mínimo, 450 pontos e não ter zerado na redação.
Os candidatos também precisam ter cursado o ensino médio na rede pública, ou na rede particular na condição de bolsista integral. Estudantes com deficiência e professores da rede pública de ensino também podem se candidatar.
Na inscrição, o estudante pode escolher até duas opções de instituições, cursos e turnos. O programa é válido para qualquer curso desde que a instituição de ensino tenha bolsa disponível. Estão na lista turmas de administração, medicina, ciências sociais, turismo, biblioteconomia e outros.
Após a inscrição serão realizadas duas chamadas para os pré-selecionados comparecerem às instituições de ensino e comprovarem as informações prestadas na inscrição. A primeira chamada será no dia 20 de julho e a segunda em 3 de agosto.
Depois, os resultados estarão disponíveis na página do Prouni e nas instituições de ensino participantes do programa.

VEJA CALENDÁRIO

Inscrição: 13 a 16 de julho
Resultado da 1ºchamada: 20 de julho
Comprovação de informações da 1º chamada: 20 a 28 de julho
Resultado da 2º chamada: 3 de agosto
Comprovação de informações da 2º chamada: 3 a 11 de agosto
Prazo para participar da lista de espera: 17 a 18 de agosto
Divulgação da lista de espera: 20 de agosto

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