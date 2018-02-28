Inscrições para o Fies terminam nesta quarta-feira (28)

As inscrições para o Fundo do Financiamento Estudantil - Fies 2018 terminam nesta quarta-feira (28). Os estudantes interessados em obter uma vaga no programa devem se cadastrar no site até as 23 horas e 59 minutos de hoje.
Os resultados serão divulgados no dia 5 de março também pelo site. Para concorrer a uma vaga o estudante deve ter realizado algum Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2010. Além disso, é necessário ter uma média nas provas acima de 450 pontos e não ter zerado a redação.
Nesta edição, o Novo Fies oferecerá 310 mil vagas, em três modalidades. Em uma delas, serão disponibilizadas 100 mil vagas a juros zero. Nesse caso, os estudantes devem ter uma renda familiar mensal de até três salários mínimos por pessoa.
Nas outras duas modalidades, os candidatos podem ter renda familiar per capita entre 3 e 5 salários mínimos. A taxa de juros e as condições de financiamento são definidas junto aos bancos.