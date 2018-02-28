Inscrições para o Fies terminam nesta quarta-feira (28)

Nesta edição, governo oferecerá 310 mil vagas em três modalidades Crédito: Arquivo

As inscrições para o Fundo do Financiamento Estudantil - Fies 2018 terminam nesta quarta-feira (28). Os estudantes interessados em obter uma vaga no programa devem se cadastrar no site até as 23 horas e 59 minutos de hoje.

Os resultados serão divulgados no dia 5 de março também pelo site. Para concorrer a uma vaga o estudante deve ter realizado algum Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2010. Além disso, é necessário ter uma média nas provas acima de 450 pontos e não ter zerado a redação.

Nesta edição, o Novo Fies oferecerá 310 mil vagas, em três modalidades. Em uma delas, serão disponibilizadas 100 mil vagas a juros zero. Nesse caso, os estudantes devem ter uma renda familiar mensal de até três salários mínimos por pessoa.