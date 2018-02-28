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Inscrições para o Fies terminam nesta quarta-feira (28)

Estudantes têm até as 23 horas e 59 minutos desta quarta-feira (28) para obter uma vaga no programa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 fev 2018 às 20:57

Publicado em 28 de Fevereiro de 2018 às 20:57

Nesta edição, governo oferecerá 310 mil vagas em três modalidades Crédito: Arquivo
As inscrições para o Fundo do Financiamento Estudantil - Fies 2018 terminam nesta quarta-feira (28). Os estudantes interessados em obter uma vaga no programa devem se cadastrar no site até as 23 horas e 59 minutos de hoje.
Os resultados serão divulgados no dia 5 de março também pelo site. Para concorrer a uma vaga o estudante deve ter realizado algum Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2010. Além disso, é necessário ter uma média nas provas acima de 450 pontos e não ter zerado a redação.
Nesta edição, o Novo Fies oferecerá 310 mil vagas, em três modalidades. Em uma delas, serão disponibilizadas 100 mil vagas a juros zero. Nesse caso, os estudantes devem ter uma renda familiar mensal de até três salários mínimos por pessoa.
Nas outras duas modalidades, os candidatos podem ter renda familiar per capita entre 3 e 5 salários mínimos. A taxa de juros e as condições de financiamento são definidas junto aos bancos.

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