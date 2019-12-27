Inscrições para o Fies iniciam no dia 5 de fevereiro

FIES Crédito: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil

As inscrições para o primeiro semestre de 2020 dos processos seletivos do Fies e do P-Fies começam no dia 5 de fevereiro e vão até as 23 horas e 59 minutos do dia 12 de fevereiro. As informações são da Agência Brasil.

O calendário foi publicado no Diário Oficial da União na última terça-feira (24). Os interessados devem acessar o portal do programa

Com o objetivo de conceder financiamento a estudantes em cursos superiores pagos, o programa é dividido em duas modalidades. Na primeira, o fundo oferta vagas com juros zero para os estudantes que tiverem uma renda per capita mensal familiar de até três salários mínimos.

Já a segunda, chamada P-Fies, é direcionada a estudantes com renda per capita mensal familiar de até cinco salários mínimos. Nesse caso, os recursos são de bancos privados ou fundos constitucionais e de desenvolvimento.

O cronograma completo do Fies: