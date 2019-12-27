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Educação

Inscrições para o Fies iniciam no dia 5 de fevereiro

Os interessados devem acessar o portal do programa até o dia 12 de fevereiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 dez 2019 às 08:36

Publicado em 27 de Dezembro de 2019 às 08:36

FIES Crédito: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil
As inscrições para o primeiro semestre de 2020 dos processos seletivos do Fies e do P-Fies começam no dia 5 de fevereiro e vão até as 23 horas e 59 minutos do dia 12 de fevereiro. As informações são da Agência Brasil.
O calendário foi publicado no Diário Oficial da União na última terça-feira (24). Os interessados devem acessar o portal do programa.
Com o objetivo de conceder financiamento a estudantes em cursos superiores pagos, o programa é dividido em duas modalidades. Na primeira, o fundo oferta vagas com juros zero para os estudantes que tiverem uma renda per capita mensal familiar de até três salários mínimos.
Já a segunda, chamada P-Fies, é direcionada a estudantes com renda per capita mensal familiar de até cinco salários mínimos. Nesse caso, os recursos são de bancos privados ou fundos constitucionais e de desenvolvimento.

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O cronograma completo do Fies:

  • Inscrições: 5 de fevereiro até as 23 horas e 59 minutos do dia 12 de fevereiro;
  • Divulgação dos resultados: 26 de fevereiro;
  • Complementação da inscrição dos pré-selecionados na modalidade Fies: 27 de fevereiro até as 23 horas e 59 minutos do dia 2 de março;
  • Pré-seleção em lista de espera: 28 de fevereiro até as 23 horas e 59 minutos do dia 31 de março;

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