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Folha de São Paulo

Inscrições para o Fies começam nesta terça-feira

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Começa nesta terça-feira (9) o prazo para as inscrições às vagas do Fies (Financiamento Estudantil) do segundo semestre de 2022....
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 ago 2022 às 02:22

Publicado em 09 de Agosto de 2022 às 02:22

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Começa nesta terça-feira (9) o prazo para as inscrições às vagas do Fies (Financiamento Estudantil) do segundo semestre de 2022.
Os interessados devem acessar o portal do Ministério da Educação até as 23h59 de sexta-feira (12).
O Fies é um programa de concessão de financiamento para estudantes matriculados em cursos de ensino superior na rede privada. O valor financiado para pagamento das mensalidades só começa a ser cobrado após o aluno se formar.
Quem pode se inscrever no Fies? Pode se inscrever quem participou de qualquer edição do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) desde 2010 e tenha obtido:
nota média mínima de 450 nas cinco áreas do conhecimento; nota superior a zero na redação O candidato também deve possuir renda familiar mensal per capita de até três salários mínimos (R$ 3.636).
Próximos passos Ao se inscrever, o candidato deve preencher os dados requisitados e informar sua escolha de curso, turno e instituição de ensino, entre as vagas ofertadas pelo programa.
O resultado da seleção será divulgado em 16 de agosto.
Há ainda o prazo para aqueles que podem ser selecionados pela lista de espera, que ocorre entre os dias 22 de agosto e 22 de setembro.

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